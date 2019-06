Reesink lijft Canadese dealer in

Royal Reesink neemt de Canadese dealer Hepson over.

De dealer valt binnen Royal Reesink onder de Kamps de Wild holding waartoe ook De Nederlandse Claas importeur Kamps de Wild in Zevenaar valt. Doel van de overname: marktpositie verstevigen in Canada.

De overname werd donderdagavond bekend gemaakt door Gerrit van der Scheer, CEO van Royal Reesink. Van Der Scheer vertelde dit tijdens de officiële opening van het nieuwe pand van Kamps de Wild in Zevenaar waarbij tevens het 100-jaar bestaan van dit Nederlandse bedrijf werd gevierd.

Lees verder onder de foto.

Eerder nam reesink al importeurs en distributeurs over in Kazachstan (foto), Turkije, Zuid Afrika en België. - Foto: Martijn Knuivers

Overnamekandidaten

De overname van de Canadese dealer Hepson past in de strategie van Royal Reesink en sluit aan op een eerdere overname van de grootste Claas-dealer in Canada. Van der Scheer verklapte in een eerder interview dat hij vooral zoekt naar synergieën en overnamekandidaten die logisch en passend zijn binnen de Royal Reesink Groep. Dat zou de enige wijze zijn om dit Nederlandse bedrijf gezond verder te laten groeien. In datzelfde interview liet Van Der Scheer doorschemeren met diverse andere fabrikanten in overleg te zijn om die producten toe te voegen aan het bestaande dealernetwerk in de landen waar ze nu actief zijn. Een merk dat goed binnen het netwerk zou passen is Kubota. Deze overname van Hepson past in die gedachte, omdat Hepson behalve Claas-oogstmachines ook Kubota-trekkers vermarkt.

Hepson is naast Claas en Kubota dealer ook dealer van JCB, Macdon, en Vermeer. Met deze overname zou de jaaromzet van de hele Royal Reesink groep uitkomen op een slordige € 920 miljoen, zo verklaarde Van Der Scheer gister.

Lees verder onder de foto.

Gerrit van der Scheer: "Na deze overname stopt het niet, er zullen meerdere overnames volgen. Want groei is de basis van continuïteit." - Foto: Michel Zoeter