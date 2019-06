Kemper komt met korrelkneuzer

Kemper gaat voortaan ook korrelkneuzers en -rollen verkopen. Kemper, de fabrikant van rij-onafhankelijke maisbekken en gras pickups voor hakselaars heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Scherer.

Kemper zal voortaan wereldwijd de korrelkneuzers en rollen van Scherer verkopen behalve in Noord-Amerika zelf, waar Scherer gevestigd is. De huidige Duitse en Italiaanse Scherer-importeur worden in het verkoopnetwerk van Kemper geïntegreerd. Scherer ontwikkelde ook al de korrelkneuzer voor de vorig jaar geïntroduceerde John Deere 9000 serie hakselaar. John Deere is eigenaar van Kemper en daarmee huisleverancier van de voorzetstukken van de New Holland en Fendt hakselaars. Claas en Krone gebruiken eigen componenten, maar Kemper kan met Scherer nu ook rollen voor deze merken leveren.

Foto: Gerrit Steege

ProfiCracker

Alle Scherer componenten worden in de Kemper-huisstijl en in metrische maten gebouwd. De nieuwe korrelkneuzer genaamd Kemper ProfiCracker heeft lagers die constant met een olienevel worden gesmeerd. De lagertemperatuur wordt met sensoren in de gaten gehouden en bij warmlopen krijgt de chauffeur een signaal.