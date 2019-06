John Deere geeft S700-dorsers een update

Machinefabrikant John Deere laat weten de 2020-modellen van S700-maaidorsers te voorzien van een update in de automatisatie, het datamanagement en de strohakselaar.

De in 2017 geïntroduceerde S700-serie maaidorsers van John Deere krijgt een update, het gaat daarbij om de modellen die in 2020 gebouwd gaan worden. De maaidorser wordt vooral verder geautomatiseerd. De software-systemen die de rijsnelheid aanpassen en de omstandigheden monitoren, zijn nu bijgewerkt.

De John Deere GreenStar 4600-terminal toont machine-instellingen (l) en een prestatiemonitor (r) over de laatste 25 minuten. Boven de oogst (bushels per uur), midden verliezen, onder aandelen gekneusd graan, ongerechtigdheden en ongedorst graan. - Foto: Peter Hill

Nieuwe vochtsensoren

Een voorbeeld van de update is het HarvestSmart-systeem. Dit past automatisch de rijsnelheid aan op basis van de omstandigheden, zodat een constante gewasflow ontstaat in de machine. Die is nu bijgewerkt, zodat de S700 dichter bij het vermogenslimiet werkt. De machine bepaalt z’n rijsnelheid op basis van het gevraagde motorvermogen en de rotordruk.

Ook is het Combine Advisor-systeem bijgewerkt. Dit systeem monitort met camera’s en sensoren het gewas en past zo nodig automatisch instellingen aan bij variatie in gewasomstandigheden. Tevens zegt John Deere dat de vochtsensor nu is vervangen door een nauwkeurigere.

Het HarvestSmart-systeem is bijgewerkt. Dit past automatisch de rijsnelheid aan op basis van het gevraagde motorvermogen en de rotordruk. Voortaan werkt de machine dichter tegen de vermogenslimiet. - Foto: John Deere

Standaard een poos JDLink

Daarnaast zegt John Deere de bediening van beide systemen te hebben vereenvoudigd. Het beeldscherm zou intuïtiever zijn. En het 30-seconden-kalibratieproces is nu passief, waardoor deze wachttijd is komen te vervallen. De machines worden voortaan overigens standaard geleverd met een 5 jarige licentie voor JDLink. Met JDLink kun je op afstand de machineprestatie uitlezen en draadloos data uit de maaidorser halen.

Auto Swap is voortaan standaard. Dit systeem zorgt ervoor dat de machine automatisch de windcorrectie van de strohakselaar aanpast wanneer de maaidorser op de kopakker 180 graden draait. - Foto: John Deere

Strohakselaar stellen vanuit cabine

Voortaan is de strohakselaar te bestellen met een optie waarmee je vanuit de cabine de hakselaar in 4 standen kunt plaatsen. Deere ziet dit vooral als tijdsbesparing, zeker voor Amerikaanse akkerbouwers die regelmatig wisselen tussen mais en sojabonen. Er zijn standaardinstellingen aanwezig, gebaseerd op gewastypes. Die kun je vervolgens zelf aanpassen en de eigen configuraties opslaan.

Auto Swap is voortaan standaard geleverd op de machine: nadat je de strohakselaar hebt ingesteld met een compensatie voor zijwind, en Auto Swap activeert, verwisselt de machine automatisch de compensatierichting als de maaidorser zich 180 graden omdraait.

Tot slot is de loshoogte van de vijzel verhoogd.