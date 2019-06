Investeerder neemt meerderheidsbelang in Reesink

Royal Reesink, het moederbedrijf van Reesink Agri, komt in handen van investeerder Triton. Triton verwerft een meerderheidsbelang in Royal Reesink. De directie van Reesink behoudt haar aandeel in het bedrijf.

Triton neemt de aandelen over van het investeerdersconsortium River Acquisition dat sinds 2016 eigenaar is van Reesink. Dat gebeurde nadat Reesink van de beurs gehaald werd. CEO Gerrit van der Scheer zei eerder in een interview met Boerderij over de overname: “Toen duidelijk werd dat we op zoek waren naar een investeerder, zijn er meerdere geïnteresseerden geweest. Sommigen waren uit op geld en wilden de diverse onderdelen na de overname verkopen. Dat heb ik meteen afgekapt.”

Gerrit van der Scheer is directeur van Royal Reesink. - Foto: Michel Zoeter

Reesink groeit in omzet en bedrijfsresultaat

Royal Reesink is onder andere importeur van merken als Claas en Kuhn. Het bedrijf heeft de ambitie flink te groeien, vooral in nieuwe regio‘s. De omzet en het bedrijfsresultaat zijn de afgelopen jaren alsmaar gegroeid. “Triton is ongetwijfeld de juiste partner om ons te helpen onze sterke merkenportefeuille en onze mogelijkheden voor service en dienstverlening optimaal te benutten”, aldus Van der Scheer in een verklaring.

Financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Het Financieele Dagblad schat dat de transactie € 500 miljoen waard is.