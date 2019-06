Gespot: autonome robot voor zomerstalvoedering

In de Alblasserwaard is deze robot-maaicombinatie gespot. Hij rijdt autonoom door het veld voor zomerstalvoedering.

In de Alblasserwaard is deze robot-maaicombinatie gespot door PPP-Agro adviseur Sjon de Leeuw, die er een filmpje van plaatste op Twitter.

Het voertuig wordt gebruikt voor zomerstalvoedering en rijdt autonoom, dus zonder bestuurder, door het land. Hij maait vers gras dat hij met meenemers in een voorraadbak draait en vervolgens naar de stal brengt. Het voertuig van zo’n 6 meter lang en ruim 2 meter breed rijdt stapvoets en er is amper een geluid te horen. “Inmiddels heeft hij al heel wat hectares gedaan. Alleen het geluid van een lichte benzine motor klinkt zachtjes als hij langs rijdt”, vertelt De Leeuw.

Op het autonome voertuig zijn diverse sensoren te zien. Bovenop zijn de meenemers zichtbaar die het gemaaide gras in de voorraadbak draaien. - Foto: Sjon de Leeuw

Rupsonderstel?

Hoewel het niet heel duidelijk zichtbaar is, lijkt het voertuig op rupsen te rijden, ook te zien aan de sporen die hij achter laat. Ook zijn er de nodige sensoren zichtbaar op het voertuig. Hoewel er verder weinig punten van herkenning zijn, is dit mogelijk een project van Lely. Gezien de regio en het feit dat het melkveebedrijf melkrobots en een voerrobot heeft van Lely, kan het heel goed dat dit een van de testbedrijven is. Lely bevestigt noch ontkent dit en laat bij monde van communicatiemedewerker Ester Lelij weten dat het bedrijf werkt aan veel innovatieve projecten. “Wij doen pas uitspraken over nieuwe projecten als wij de tijd rijp achten.”