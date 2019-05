Zürn neemt meerderheidsbelang in Garford

Duitse maaibordenfabrikant Zürn neemt een meerderheidsbelang in het Engelse Garford, fabrikant van schoffelmachines.

Het Duitse familiebedrijf Zürn neemt een meerderheidsbelang in de Engelse schoffelmachinefabrikant Garford. Zürn, dat gevestigd is in Zuid-Duitsland tussen Stuttgart en Frankfurt am Main, bouwt maaiborden voor koolzaad, zonnebloemen, Gehele Plant Silage (GPS) en transportwagens. Garford bouwt (camera-gestuurde) schoffels, sideshiftsystemen en rijenspuiten. In Nederland is Hak Schoffeltechniek in Bleiswijk (Z.-H.) importeur van de Garford-schoffelmachines.

Garford bouwt onder andere camera-gestuurde schoffelmachines. - Foto: Garford

Groeistappen maken

Zürn heeft een wereldwijd verkoopsysteem en heeft nu ook mechanische onkruidbestrijding in het productassortiment. “In de toekomst willen we onze ervaring en middelen samen gebruiken voor verkoop, productie en ontwikkeling, zodat Garford groeistappen kan maken met de uitgebreide schoffeltechniek. De toenemende resistentieproblemen voor herbiciden bieden nieuwe mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding”, laat algemeen directeur Rolf Zürn middels een persbericht weten.