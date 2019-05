Speakers dempen cabinegeluid

De Duitse firma Recalm komt met een slimme oplossing om geluid in cabines te dempen. Simpelweg door tegengeluid te geven. Het systeem werkt eenvoudig via je smarttelefoon.

In bijna elke oudere trekker, verreiker of hakselaar kan soms een irritante galm of geluid ontstaan. De oorzaak is doorgaans een resonerend onderdeel in of om de cabine waar je in zit. Dat geluid wegnemen kan wel eens een hele operatie worden en wordt daarom vanuit gemak achterwege gelaten. Het gevolg laat zich raden: oorsuizen, een piep in je oor die tot diep in de avond blijft nagalmen in je hoofd.

Stillere werkomgeving

De Duitse firma Recalm bedacht een bijzondere oplossing door het toepassen van Active Noise Cancelling (ANC), vrij vertaald betekent dit dat het systeem op een pro-actieve wijze tegengeluid produceert. En wel zo dat het bestaande geluid wordt gedempt.

Geluid plant zich immers voort via zogenoemde geluidsgolven, ook wel geluidstrillingen genoemd. En als je er in slaagt een geluid te maken wat qua golflengte en -hoogte exact tegenover het bestaande geluid ligt, dan dempt het. Het gevolg: een veel stillere werkomgeving.

Adaptief systeem

Het systeem van Recalm is niets anders dan een extra paar speakers die je aan de bovenkant, op oorhoogte, aan de bestuurdersstoel vastklikt en vervolgens is het een draadje naar je smartphone en de juiste software op je telefoon zetten. Recalm belooft dat dit systeem tot 75% van het geluid dempt, waarbij belangrijke omgevingsgeluiden, zoals claxons of waarschuwingstonen gewoon hoorbaar blijven. Het systeem is adaptief, wat wil zeggen dat het geluid zich aanpast aan de omgeving. Dus bij hogere rijsnelheden of als iemand de deur van de trekker openzet, dan past het systeem zich binnen enkele seconden aan.

Demonstratie

Recalm demonstreerde het systeem onlangs op de Bauma in München. De firma gaf geen prijsopgave van het systeem en ook niet wanneer het op de markt komt. Naar verwachting zal Recalm dit ook doorverkopen aan machinefabrikanten die het vervolgens als optie aanbieden aan eindklanten.