Machinefabrikanten krijgen minder orders

Hoewel de orderportefeuille nu nog goed gevuld is door de goedlopende bestellingen in de afgelopen periode, dalen de toekomstverwachtingen van fabrikanten nu hard, bericht Cema.

De koepelorganisatie van fabrikanten van trekkers en landbouwmachines houdt een index bij van de marktsituatie, de CBI of Cema Business Climate Index. Dit is een gemiddelde van enerzijds de huidige marktsituatie en anderzijds de verwachtingen van de fabrikanten. In 9 Cema-landen vullen 140 managers daarvoor een enquête in.

Voor het eerst sinds afgelopen najaar duikt de CBI in april en mei naar beneden, naar een waarde van 15. Een waarde van 0 betekent dat er evenveel negatieve als positieve verwachtingen zijn. Het zit dus nog aan de goede kant, maar de index komt van een positieve piek van 60 punten begin 2018.

Nederlandse fabrikanten somber

De neerwaartse trend komt vooral door de minder gunstige verwachtingen. De meningen over de actuele situatie zijn stabiel na een daling in het voorjaar. De orderboeken zitten gemiddeld voor ruim 3 maanden productie vol. Maar de toevoer van nieuwe orders vertraagt en de verwachting is dat dit de komende 6 maanden verergert.

Het beeld verschilt per sector. Bij trekkers en oogstmachines zijn niet alleen de verwachtingen in de min, maar is ook de actuele situatie stabiel doch op een laag niveau. Fabrikanten gericht op veehouderij rapporteren ronduit slechte verwachtingen; componentenleveranciers hebben het over toenemende onzekerheid.

Bekeken per regio is Frankrijk een van de weinige markten die groei laten zien. Op de Duitse markt is weinig vertrouwen, de Britse markt stabiliseert na de slechte voorgaande maand op een laag niveau. Fabrikanten in Roemenië, België en Nederland verwachten teruglopende verkopen.