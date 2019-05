HuizingHarvest maakt maaidorser autonoom

Agrarisch dienstverlener HuizingHarvest bouwt een Chinese rupsmaaier om tot een autonoom voertuig.

HuizingHarvest uit Emmen (Dr.) kocht een Chinese maaidorser op rupsen voor € 15.000 via Alibaba.com en WhatsApp. De machine staat inmiddels in de eigen werkplaats in Emmen. Hier gaan specialisten van het bedrijf de machine ombouwen tot een autonome maaidorser.

Toekomst in zwermtechniek

Het gaat om een relatief kleine machine. “Als je niet meer afhankelijk bent van arbeidskrachten, dan hoef je ook niet zulke grote en zware machines te gebruiken”, zegt Nico Huizing, oprichter en eigenaar van HuizingHarvest. “Ik zie wel toekomst in zwermtechniek: meerdere lichte machines die samenwerken. Die lichte machines zorgen voor minder schade aan de bodem dan de grote en veel zwaardere varianten.”

Zelf ombouwen tot autonome maaidorser

“Over 5 of 10 jaar krijgen wij met ons werk ook te maken met autonome machines. Daarom moeten wij ons in deze techniek verdiepen”, aldus Huizing. “De beste manier om te leren, is door er simpelweg zelf mee aan de slag te gaan.” Daarom kocht het bedrijf zelf een kleine maaidorser en gaan ze de machine ombouwen tot autonome maaidorser.

HuizingHarvest kocht de Chinese rupsmaaidorser voor €15.000 via Whatsapp. - Foto: HuizingHarvest

Specialisten van HuizingHarvest willen de techniek die zij gebruiken zo toegankelijk mogelijk houden. Veel benodigdheden zoals obstakelcamera’s zijn ook via Alibaba.com te koop. De bouwers financieren het project zelf en willen merkonafhankelijk blijven.

Autonome rupscombine Agrobotix

De rupscombine moet in september autonoom een perceeltje rondom de werkplaats gaan dorsen. En dan? “Het belangrijkste is dat we onszelf uitdagen en de technieken leren kennen.” Een volledig autonoom opererende kleine maaidorser (combine) is nog niet aanwezig op de markt. “We staan open voor wat dit project ons gaat bieden, er zijn verschillende opties om hiermee verder te gaan.”

Arbeidskrachten

Volgens Nico Huizing zijn dit soort machines interessant in zowel landen als Cambodja, waar wél arbeidskrachten zijn maar waar men moeite heeft met het oppakken van moderne techniek, als in een land als Canada, waar juist het beperkte aantal arbeidskrachten een probleem is.

Wie de voortgang van het project wil volgen, kan de bijhorende facebookpagina van Agrobotix in de gaten houden.

Technische specialisten

HuizingHarvest werkt wereldwijd en voornamelijk voor machinefabrikanten. Het gespecialiseerde bedrijf in Emmen verzorgt bijvoorbeeld technische ondersteuning ter plaatse, organiseert technische trainingen of machinedemonstraties, of voert overal ter wereld modificaties aan machines uit. Daarnaast is HuizingHarvest bekend om het bemiddelen in seizoenswerk in het buitenland.