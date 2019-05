Grimme start joint venture met Shaktiman

Het Duitse Grimme stort zich op de machinemarkt in India. Daar wil het succesvol worden via een fiftyfiftysamenwerkingsverband met de lokale fabrikant Shaktiman. De joint venture van de 2 bedrijven richt zich op knol-, bol- en wortel(stok)gewassen die in de grond groeien.

De eerste sector die aan de beurt komt, is de aardappelteelt, waarvoor de bedrijven een complete range machines gaat aanbieden. India is met zijn bevolking van 1,3 miljard het tweede grootste aardappelproducerende land op de wereld. In de nabije toekomst volgen machines voor de teelt en oogst van uien, gember, kurkuma (geelwortel) en andere gewassen. De GL 32 E is een 2-rijige plantmachine waarmee de joint venture de Indiase markt op wil. Betaalbaar voor veel bedrijven en toch voldoende techniek aan boord. - Foto's: Grimme De inbreng van Grimme focust op de technische knowhow. Shaktiman beschikt in het thuisland over een fijnmazig netwerk van dealers en landbouwmechanisatiebedrijven. Het samenwerkingsverband richt zich op het gezamenlijk ontwikkelen en bouwen van passende machines voor India en vergelijkbare markten (lees: tot een vermogensbehoefte van rond 75 pk). Shaktiman is een ruim 20 jaar oud familiebedrijf met 2.500 werknemers. Het produceert een brede range werktuigen van frezen tot suikerrietoogsters en zelfrijdende spuiten. Shaktiman is de grootste exporteur van landbouwmachines van India, met afzet naar ruim 90 landen. Met een handdruk beklinken Christoph Grimme en Ashwin Gohil (de baas van Shaktiman) hun samenwerking.