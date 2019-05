Finse Elho-graszwaders via Groenewegen in Nederland

Fa. Groenewegen uit Warmenhuizen (N.-H.) demonstreert Finse Elho-zwaders in Nederland.

Fa. Groenewegen in het Noord-Hollandse Warmenhuizen importeert sinds afgelopen winter de gele Elho-machines. Deze Finse fabrikant bouwt stenenrapers, stroblazers, balenpersen, maaiers en zwaders. De verse importeur start eerst alleen met de import van de zwaders. Deze zwaders verschillen qua werking sterk van een traditionele rotorhark. De Elho-zwader met middenafleg werkt namelijk met 2 schuin geplaatste harkborden en harkt met opgooiende beweging het gras naar het midden. Deze werking doet sterk denken aan de PZ Novex-machines. Groenewegen verkocht inmiddels enkele Elho-zwaders in Nederland en gebruikt de eerste snede gras om actief te demonstreren.

De gedragen versie van de Elho-zwader is te combineren met een balenpers. - Foto's: Robin Groenewegen

Flexibel harken

De Elho-machines onderscheiden zich sterk van een traditionele rotorhark vanwege de 2 schuin geplaatste harkborden. Volgens de importeur biedt dit voornamelijk 2 voordelen: enerzijds is de chauffeur heel flexibel in hark- en zwadbreedte. De V-Twin 950 bijvoorbeeld, een getrokken zwader met middenafleg, kan minimaal 4,5 en maximaal 9,5 meter breed harken, terwijl de zwadbreedte daarbij onafhankelijk varieert van 1,3 tot 2,2 meter. Een schaarconstructie maakt het verschil in zwadbreedte mogelijk, en de totale werkbreedte is afhankelijk van de hoekverstelling van de 2 harkborden. De V-Twin 950 heeft een standaardprijs van € 33.000. Deze zwader is op transport 2,8 meter hoog, 7,8 meter lang en de machine weegt 3.500 kg.

De opgooiende beweging van de hark zou volgens de importeur zorgen voor schone, en luchtige zwaden.

Schone zwaden

Tweede voordeel van de Elho-zwader, volgens de importeur, is dat de machine door de opgooiende beweging een gelijkmatig en luchtig zwad neerlegt. Diezelfde opgooiende beweging zorgt ervoor dat de harktandjes niet diep over de grond hoeven te krabben om netjes te werken, en zodoende zou de Elho-zwader schonere zwaden maken dan een rotorhark, met een lager ruwe-as gehalte.

In de fronthef

Tevens bijzonder, is dat Elho ook een 6 meter brede gedragen variant bouwt. Deze kan in de fronthef en zodoende kun je in 1 werkgang harken en balenpersen. Optioneel is er een aanbouw leverbaar zodat deze in de achterhef past, of met EURO-aansluiting aan een voorlader. De werk- en zwadbreedte is hier overigens niet verstelbaar. Deze gedragen versie weegt 860 kg en is op transport 2,1 meter lang wat volgens de importeur met hydraulische topstang in te korten is. Zo’n fronthark staat voor € 14.725 in de prijslijst.

Een kleinere variant

Naast de eerder genoemde breedste V-Twin 950 die 35 liter hydrauliekolie per minuut nodig heeft, is er nog een smallere getrokken V-Twin 750 (met maximaal 8 meter werkbreedte). Minimale werkbreedte hierbij is 3 meter. Deze is iets korter en lager op de weg: 6,9 meter lang en 1,8 meter hoog. De V-Twin 750 staat in de prijslijst voor € 23.500.