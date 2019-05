Fendt start in Brazilië en toont eigen zaaimachine

Fendt start de verkoop in Brazilië met grote trekkers, maaidorsers en een nieuwe zaaimachine.

Het Agco-concern maakt op de grootste landbouwbeurs van Brazilië de marktintroductie van het merk Fendt bekend. Fendt start op de grote Braziliaanse markt met de grote 1000-serie trekkers, de Ideal-maaidorser, en een gloednieuwe Momentum-zaaimachine.

Fendt’s zustermerken Valtra en Massey Ferguson hebben overigens al jaren een groot marktaandeel in Brazilië en er beide een fabriek staan.

Fendt presenteert de nieuwe Momentum-zaaimachine. Deze wordt in Brazilië gebouwd en is uitgerust met moderne technieken van Precision Planting, dat sinds 2017 bij Agco hoort. - Foto's: Fendt

Agco laat weten een nieuw distributienetwerk op te zetten voor het Duitse merk, en dat het de marktintroductie ziet als een mijlpaal in Agco’s wereldwijde expansiestrategie. Fendt heeft de 500 pk sterke wieltrekker bijvoorbeeld ook al in Zuid-Afrika en Australië gepresenteerd.

Fendt bouwt in Brazilië

Op de Agrishow in de staat São Paulo presenteert Fendt ook een eigen en volledig in Brazilië ontwikkelde en gebouwde precisiezaaimachine. Deze grote zaaimachine draagt de naam Momentum. Deze is er in 3 modellen, met werkbreedtes van 10,2 meter (24 rijen) tot 18 meter (40 rijen). Er ligt een kunstmesttank op met 4 of zelfs 5,3 ton inhoud. De gigant is op transport 4,3 meter breed.

Fendt start in Brazilië met de verkoop van de grote 1000-serie trekkers, deze Ideal-maaidorser en een nieuwe zaaimachine.

Techniek van Precision Planting

De Momentum is uitgerust met technieken van Precision Planting, een zaaispecialist die Agco in 2017 overnam. Een voorbeeld daarvan is vApply Granular, wat moet zorgen voor nauwkeurige bemesting in elke rij. De moderne techniek van Precision Planting biedt ook de mogelijkheid om een soort taakkaart te maken voor Climate FieldView-software, waarbij kan worden gewerkt met variabele zaaiafstand en kunstmestdosering.

In de software is de zaaidiepte terug te vinden, alsook de druk op ieder element en het contact van ieder element met de bodem. Die elementen hangen allemaal aan het nieuwe zogenoemde Fendt Smart Frame. Hierbij hangen de elementen niet aan het frame zelf, maar aan 3 onafhankelijke secties die zijn opgehangen aan hydraulische cilinders om bodemvolgend te zijn.

Sommige van deze technieken van Precision Planting komen ook naar Europa.