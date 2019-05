E-Schäffer elektrische minishovel klaar voor de verkoop

De Duitse shovelfabrikant Schäffer heeft een elektrische minishovel klaar voor de verkoop: de Elektrolader, type 24-E.

Eind 2017 toonde Schäffer het eerste studiemodel op de Agritechnica. De machine is nu vrijgegeven voor de verkoop.

Met extern laadsysteem accu snel opladen

In deze 24-E liggen lithium-accu’s: standaard 6,6 kWh of optioneel (met tweede accupakket) tot een capaciteit van 13,4 kWh. De geïntegreerde acculader kan via normale netspanning 1 accupakket opladen in 2 uur tijd. Met een extern laadsysteem (400 Volt) laad je 1 accupakket in 15 minuten tot 80% weer vol.

Tekst gaat verder onder de foto.

De elektrische eindversie (24-E) van Schäffer staat klaar voor de verkoop. Voor de landbouw komt een versie in de rode kleur op de markt.

Afhankelijk van de opties en uitvoering is deze 24-E € 10.000 à € 15.000 duurder dan de dieselequivalent, de 2,4 ton wegende Schäffer 2445.

Tekst gaat verder onder de foto.

De elektrische variant doet op papier niet onder voor de dieselvariant. Deze machine tilt tot 1,9 ton bij een maximale hefhoogte van 2,5 meter.

Op de Bauma staat de geelgekleurde variant voor de bouw, voor de landbouw komt er eenzelfde machine in rode kleur. De machine weegt zonder bak 2,3 ton, kan tot 2,5 meter hoog tillen en kan tot 1,9 ton aan gewicht optillen.