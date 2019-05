‘Boeren-start-ups’ verdubbelen financiering

In 2018 sleepten Europese start-ups in de agrarische en voedingstechnologie evenveel investeringsgeld binnen als in het jaar ervoor. In totaal is ruim € 1,4 miljard vergaard in 421 overeenkomsten. Binnen het totaal was er wel een verschuiving naar ‘upstream’ start-ups, dat zijn bedrijfjes die dicht tegen de agrarische sector aan werken.

Deze upstream start-ups verdubbelden het bedrag aan verworven investeringsmiddelen, ten koste van start-ups die dichter bij de consument opereren. Deze categorie zag de funding gehalveerd in 2018, meldt AgFunder in zijn Europe AgriFood Tech Investing Report 2018. Bij deze ‘dicht bij de boer’ start-ups kun je denken aan biotechnologie, boerderijsoftware, boerderijrobots, innovatieve voeding, biologische grondstoffen, vernieuwende landbouwmethoden en agrarische handel/marktplaatsen. Foto: Joost Stallen Verdeling Het meeste geld ging naar het Verenigd Koninkrijk (€ 348 miljoen in 103 deals) en Frankrijk (€ 307 miljoen, 62 overeenkomsten. Het Europese totaal van € 1,4 miljard komt neer op een taartpunt van 9% uit de wereldwijd beschikbare investeringskoek in deze sector. Bij de upstream start-ups zijn de Europese bedrijfjes goed voor 13%.