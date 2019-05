5% meer trekkers verkocht in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 675 trekkers verkocht in Nederland, dat is 5% meer dan in het begin van 2018. Brancheorganisatie Fedecom maakte deze cijfers bekend.

Tot en met maart dit jaar zijn er 675 landbouwtrekkers en smalspoortrekkers verkocht in Nederland. Dat is 5% meer dan in de start van 2018 (toen waren dit er 643 stuks). Die stijging in de totale trekkermarkt komt vooral voort uit een groot aantal verkopen in de eerste 2 maanden van dit jaar, want in maart 2019 zijn er ‘maar’ 254 trekkers verkocht. Dat is ruim 30% lager dan maart 2018.

Fendt op kop in eerste kwartaal

De verkoopcijfers per trekkermerk worden met 1 jaar vertraging vrijgegeven. Hieruit blijkt dat Fendt in het eerste kwartaal van 2018 het meeste trekkers verkocht (136 stuks). Daarmee verkocht Fendt 23 trekkers meer dan in het eerste kwartaal van 2017. New Holland volgt met 128 stuks (3 meer dan in 2017). John Deere verkocht 116 trekkers.

Forse stijging

Verder opvallend, is dat Deutz-Fahr het verkoopaantal in het eerste kwartaal bijna verdubbelde ten opzichte van 2017, namelijk van 27 naar 50 stuks. Bij Massey Ferguson is dat precies andersom, bij dit merk nam het aantal af van 93 stuks in 2017 naar 46 in 2018. Ook Valtra leverde fors minder trekkers af in het eerste kwartaal: 32 stuks in 2018, terwijl het merk in 2017 nog 60 trekkers verkocht. Claas en Kubota stegen beide in verkoopaantallen: Kubota met 180% (naar 14 stuks) meer en Claas met 66% (naar 30).

Markt van compactsegment neemt ruim 33% af

Een blik op de markt van compacttrekkers: hierbij is de totale markt in 2019 met 33,6% afgenomen, ten opzicht van het eerste kwartaal in (topjaar) 2018. Afgelopen 5 jaar lag het gemiddelde aantal op 149 stuks, en daar ligt 2019 met 125 stuks 19% onder.

New Holland verkocht meeste compacttrekkers

Ook in het compactsegment worden de marktaandelen met 1 jaar vertraging vrijgegeven. Hierbij valt op dat in het eerste kwartaal van 2018 alleen Kioti en Shibaura fors inleverden ten opzichte van het voorgaande jaar. Kioti verkocht begin 2017 nog 26 stuks, en in 2018 15 compacttrekkers. Shibaura ging van 35 stuks in 2017 naar 17 in 2018. Vooral New Holland, Kubota en John Deere groeiden in aantallen, met 164% (naar 45 stuks) voor New Holland, 52% (naar 26) voor Kubota en 75% voor John Deere (naar 35).