ZF Friedrichshafen neemt Wabco over

Componentenbouwer ZF Friedrichshafen neemt het Zwitserse Wabco over voor ruim $ 7 miljard.

Transmissie- en chassisfabrikant ZF Friedrichshafen gaat Wabco, fabrikant van rem- en veiligheidssystemen, overnemen. Met de aankoop zou een geldbedrag van ruim $ 7 miljard gemoeid zijn. De transactie is door beide partijen goedgekeurd, maar is nog onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders van Wabco en wettelijke goedkeuringen. Naar verwachting is de koop begin 2020 rond. Samen zijn de componentenbouwers goed voor een omzet van meer dan € 40 miljard.

Een combinatie van ZF en Wabco gaat de ontwikkeling in autonome voertuigen versnellen. - Foto: Bob Karsten

Bedrijfsonderdelen ZF en Wabco passen goed bij elkaar

Beide componentenbouwers leveren aan grote voertuigfabrikanten. ZF bouwt vooral transmissies en chassistechniek voor zowel personenauto’s als vrachtwagens, bussen en trekkers. Het Zwitserse Wabco levert vooral remtechniek en andere voertuigveiligheidstechnieken, met de focus op de vrachtwagenwereld. Volgens de partijen passen de expertise en het productaanbod van Wabco naadloos binnen het assortiment van ZF.

Met Wabco minder afhankelijk van personenautodivisie

80% van de omzet van ZF in 2018 komt voort uit personenauto’s en commerciële voertuigen tot 6.000 kilo. Met de aankoop van Wabco (vooral actief in vrachtwagens) verwacht ZF minder afhankelijk te zijn van de ups en downs in de personenautodivisie.

Van de omzet van ZF, net geen € 36,9 miljard in 2018, komt 8% voort uit de agrarische sector, constructie, marine, luchtvaart en windenergie-afdelingen. Wabco behaalde in 2018 een omzet van € 3,8 miljard.

Ontwikkeling autonoom rijden door overname in stroomversnelling

De overname van Wabco is onderdeel van ZF’s Next Generation Mobility Strategy, het bedrijf breidt voor het eerst uit met expertise in remsystemen voor commerciële voertuigen. Die expertise is volgens de componentenbouwer belangrijk voor geautomatiseerde rijfuncties (zoals een noodrem bij vrachtwagens en aanhangers). Met de overname van Wabco verwacht ZF een volledig geïntegreerde oplossing aan voertuigfabrikanten te kunnen bieden voor e-mobiliteit en autonoom rijden. Die autonome voertuigen zullen vooral gaan rijden op fabrieksterreinen, luchthavens en ook in de landbouw, verwacht ZF. De combinatie van beide bedrijven gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken voor autonoom rijden versnellen.