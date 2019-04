Vicon introduceert Isobus op Andex 1304

Van de eenvoudiger uitgevoerde Andex 1304-vierrotorhark is nu ook een uitgebreidere versie te verkrijgen onder de naam 1304 Pro. De bediening verloopt hier via Isobus.

Ook beschikt de ‘grotere broer’ over meer comfort, zoals elektrische hoogteverstelling van de rotoren en individueel uitheffen van rotoren.

De ‘basic’ Andex 1304 bedien je met een eenvoudig kastje in de cabine: functie kiezen, en dan activeren. Bij de nieuwe Pro kan dat op een Isobus-scherm; naar keuze een Isomatch Tellus van Kverneland of een reeds aanwezige Isobus-terminal van willekeurig merk. De bestaande 1304 kon de voorste en achterste rotoren afzonderlijk uitheffen, de Pro kan dat voor elke individuele rotor. In- en uitklappen gaat met een enkele knopdruk.

De hoogteinstelling van de rotoren is bij de Pro-versie van de Vicon Andex 1304 vanuit de cabine elektrisch aan te passen. - Foto's: Kverneland

Elektronische hoogteverstelling vanuit cabine

Belangrijkere nieuwigheid is de elektronische hoogteverstelling vanuit de cabine. De chauffeur hoeft niet meer de trekker uit om de hark aan te passen aan de omstandigheden op het perceel. Handig voor wie geregeld met wisselende hoogte wil of moet werken. In die zin is de Pro-versie meer een loonwerkersmachine en het origineel wat meer een boerenmachine.

Geheugenfunctie voor zwadbreedte

Verder is een geheugenfunctie voor de zwadbreedte gemakkelijk; daar keer je makkelijk naar terug na tijdelijk even op een andere breedte te werken. Ook kreeg de 1304 Pro meerdere kopakkermogelijkheden mee. Twee automatische opties: uitheffen van de voorste rotoren en daarna de achterste op basis van gps-positie, óf de achterste rotoren heffen uit een x aantal meters rijden nadat de voorste heffen. De derde optie is manueel: voorste heffen bij de eerste knopdruk en de achterste bij de tweede.

Meerprijs € 7.500

Vicon heeft met de Andex 1304 Pro nu 4 vierrotorharken in het leveringsprogramma. De 1254, de 1304 en de 1304 Pro hebben een variabele werkbreedte van 10 tot 12,5 meter, de 1505 werkt van 99,5 tot 15 meter. De 1304 Pro en de 1505 zijn Isobus-machines.

De bediening van de vierrotorhark gaat nu via elke Isobus-terminal.

Het toegevoegde gemak van de Pro-versie kost zo’n € 7.500 extra: de basic Andex 1304 staat in de boeken voor € 62.630 bruto, de Pro komt op € 70.210. Verder: transportbreedte 3,00 meter, transporthoogte 4,00 meter, gewicht 4.700 kilo. De rotoren hebben 12 tandarmen met vier tanden per arm.