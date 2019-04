Vervaet Hydro Trikes komt met nieuwe transmissie en motor

Machinefabrikant Vervaet uit Biervliet (Zld.) komt met een nieuwe transmissie. Ook bouwt Vervaet nieuwe motoren in.

Vervaet vernieuwt de Hydro Trike-zelfrijdende mesttanks. Volgend afleverseizoen worden de Hydro Trikes standaard gebouwd met een nieuwere dieselmotor en een nieuwe, zelfontwikkelde transmissie. Het gaat om zowel de 3- als de 5-wielers.

Natte platen

De Zeeuwse machinefabrikant ontwikkelde zelf een nieuwe transmissie, in samenwerking met toeleverancier VSG-Drive. Nieuw is dat de achteras wordt aangedreven door 2 aan elkaar gekoppelde hydromotoren. Tijdens transport op de weg drijft 1 hydromotor de zelfrijder aan en daarmee rijdt de Vervaet maximaal 40 kilometer per uur bij 1.250 toeren per minuut. De tweede hydromotor is dan, om brandstof te besparen, losgekoppeld en draait niet. Zodra de chauffeur switcht naar veldmodus, dan schakelt een tweede hydromotor al rijdend middels een natteplatenkoppeling bij. En als er trekkracht nodig is, dan zwenkt de tweede hydromotor bij en drijven deze beide de achteras aan. Het voorwiel wordt –onveranderd- volledig hydraulisch aangedreven.

Vervaet ontwikkelde deze nieuwe transmissie zelf. De zwarte blokken (links en rechts naar de korte cardanas) zijn de 2 hydromotoren. Op de weg draait alleen de rechter. In het veld drijven beide hydromotoren samen de achteras aan. Middels een natteplatenkoppeling schakelt de tweede hydromotor alrijdend in. - Foto: Vervaet

Niet meer stilstaan

Het grote verschil voor de chauffeur is dat deze niet meer hoeft stil te staan om te schakelen tussen een hoge en lage groep. De huidige Hydro Trikes moeten dit namelijk wel en dat vereist stilstaan wegens een klauwkoppeling. Wie een zware bouwlandbemester trekt en daarna snel naar een container rijdt, moet hiertussen even stilstaan en opschakelen. De nieuwe modellen doen dit dus al rijdend.

Een nieuwere Daf-motor. Deze is volgens de fabrikant net wat zuiniger en schoner. - Foto: Vervaet

Koppel eerder beschikbaar

Vervaet gaat volgend jaar de trikes afleveren met nieuwe DAF-motoren. Net als de huidige modellen zijn dat Euro 6-motoren. Toch zijn ze volgens de fabrikant net weer wat schoner en ook zuiniger. Dit komt voort uit kleine wijzigingen: een andere turbo, een vernieuwde cilinderkop, etc. Het grote koppel en vermogen komt bij een lager toerental beschikbaar (530 pk bij 1.675 tpm en 2.600 Nm koppel al vanaf 1.000 toeren per minuut). In de praktijk zal de motor in het veld 1.400 toeren per minuut draaien. Net als nu, maar dan is er dus iets meer koppel beschikbaar.

Prijsstijging van 3%

De nieuwe motor en transmissie zijn vanaf volgend jaar standaard. De ontwikkelingen gaan gepaard met een prijsstijging van 3%, mede vanwege stijgende materiaal- en loonkosten wegens hoogconjunctuur. De brutoprijs voor een rijk uitgeruste 3-wieler is dan € 379.000 en een 5-wieler staat voor bruto € 429.000 in de prijslijst.