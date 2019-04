Steyr-camera kijkt links en rechts op kruising

Trekkerfabrikant Steyr komt met een camerasysteem, waarmee de chauffeur de dode hoeken bij kruisingen kan zien. Het gaat om 2 camera’s die op de neus van de trekker zowel naar links als rechts zijn gericht.

Op kruisingen biedt het systeem de chauffeur een beter overzicht, zonder dat deze met de voorkant van de combinatie te kort op de weg staat. Zeker wanneer er een frontwerktuig als een maaier of een voorlader is gekoppeld, is dit handig voor de bestuurder.

Er zijn meer van dergelijke camerasystemen op de markt.

Verwarmde behuizing zorgt voor condensvrij zicht

Bijzonder aan deze Q-KMS-camera van Steyr is de verwarmde behuizing, zodat de chauffeur ook bij regenachtig of koud weer condensvrij zicht heeft. Daarbij heeft het systeem zelfs een goedkeuring van het Duitse keuringssysteem TÜV.

Bij het camerasysteem horen een besturingsunit en een scherm dat in de cabine is gemonteerd. Het is mogelijk extra camera’s aan te sluiten, bijvoorbeeld voor het achteruitrijden.

Steyr won op de Duitse beurs Demopark een zilveren medaille met het systeem.