Sima en Eima op hetzelfde tijdstip in 2020

De landbouwmachinebeurzen Eima in het Italiaanse Bologna en de Sima in het Franse Parijs vinden in 2020 op hetzelfde moment plaats. Het lijkt dat beide organisaties strijden wie de tweede belangrijkste beurs van Europa wordt.

De beursorganisatie van de Sima maakte dit gister bekend in een persbericht. De nieuwe datum waarop de Sima wordt gehouden is van zondag 8 tot en met donderdag 12 november. De Eima in het Italiaanse Bologna vindt dan plaats van woensdag 11 tot en met zondag 15 november. Het is een opvallende keuze van de Sima-organisatie om dit te doen. Grote fabrikanten zullen immers hun budgetten moeten verdelen over beide beurzen of een keuze maken welke beurs ze links laten liggen.

Lees verder onder de film.

Strijd

Sima-organisatie maakte bovenstaand filmpje waarom ze na 100 jaar de keuze verandert. Een hoop mooie, nietszeggende woorden illustreren de film. De werkelijke reden dat de Sima haar koers verandert, is omdat ze steeds meer last heeft van de Agritechnica in het Duitse Hannover die ook in 2019 plaatsvindt van 10 tot en met 16 november. Nu zitten Sima en Agritechnica in hetzelfde jaar en beconcurreren elkaar als het gaat om internationaal aanzien.

Verschil beurzen groter geworden

Want wat dat betreft, waren de Sima en Agritechnica een jaar of 15 terug redelijk gelijk aan elkaar qua omvang en internationaal aanzien. Maar sindsdien is het verschil tussen beide beurzen enorm groot geworden in het voordeel van de Duitse Agritechnica. Dat is vooral merkbaar aan de omvang, de Agritechnica is fors gegroeid, ook qua aandeel internationale bezoekers. Het gevolg daarvan is dat bijna alle vooraanstaande trekker- en machinefabrikanten de grote primeurs en introducties van nieuwe machines en trekkers bewaren voor de Agritechnica.

Op de laatste Sima waren er dan ook bijna geen grote primeurs te vinden. Voorbeeld: 2 weken voor de Sima introduceerde Case New Holland industrial (CNHi) nieuwe trekkerseries in America. En toch besloot deze fabrikant de Europese introductie te bewaren voor de aankomende Agritechnica.

Lees verder onder de foto.

landbouw-maakindustrie. En dat maakt de Eima momenteel nog belangrijker dan de Sima met maar liefst 317.000 bezoekers eind 2018. - Foto: Bas van Hattum

Wie wordt de tweede belangrijkste?

De keuze voor de Sima is dus om verder weg, exact 1 jaar, van de Agritechnica te gaan zitten, in hoop om zo meer internationaal aanzien te kweken en te krijgen. Het nadeel is dus dat ze daarmee op hetzelfde tijdstip zit als de Eima. Ook de Eima is inmiddels een beurs van formaat en telde in november 2018 317.000 bezoekers. De Sima, eind februari 2019, telde er 230.000. Kijkend naar deze cijfers, dan had de Sima-organisatie geen andere keus dan iets te veranderen. De vraag is alleen: wie wint en wordt na de Agritechnica de tweede belangrijkste landbouwmachinebeurs in Europa? De Eima of de Sima? Nummer 1 blijft voorlopig de Agritechnica met een slordige 450.000 bezoekers en een reeks aan primeurs waar de Sima en Eima niet aan kunnen tippen.