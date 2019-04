Schuitemaker en Veenhuis willen fuseren

Machinefabrikanten Schuitemaker en Veenhuis maken bekend dit jaar te willen fuseren.

Schuitemaker Machines uit Rijssen (Ov.) en Veenhuis Machines uit Raalte (Ov.) willen fuseren in 2019. Dat maakten beide bedrijven op donderdag 25 april bekend. De fuserende fabrikanten beogen vooral synergievoordelen. De fusie zou hen namelijk voordelen bieden op gebied van marketing, verkoop, innovatie en productie. Beide machinemerken en kleurstellingen blijven op de markt, vertelt marketingmanager Robbert Holtkamp van Schuitemaker Machines.

Breed productportfolio

“We ontvingen vandaag veel positieve reacties vanuit dealers,” vertelt Holtkamp. Volgens hem zien zij voordelen in het brede productportfolio dat de gefuseerde bedrijven samen hebben. Klanten zijn vooral gebaat bij een sterker serviceapparaat, laat Schuitemaker weten. De komende maanden onderzoeken de fabrikanten hoe zij de samenwerking concreet gaan invullen. Denk hierbij aan onderwerpen als de productielocaties en de overlap in het productpotfolio.

Investeerder Wadinko

Sinds november 2018 heeft Participatiemaatschappij Wadinko N.V. uit Zwolle (Ov.) aandelen in Schuitemaker. Deze investeringsmaatschappij heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest-Drenthe. Wadinko nam deel in de fabrikant om het bedrijf te laten groeien en producten te laten ontwikkelen. De voorgenomen fusie met Veenhuis past binnen deze strategie. Wadinko neemt, net als familiebedrijven Schuitemaker en Veenhuis, deel in het gefuseerde bedrijf. De fabrikanten verwachten in het derde of vierde kwartaal van 2019 samen te gaan.