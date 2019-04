Nieuwe Kaweco Radium-silagewagen lost sneller

Machinefabrikant Kaweco uit Hengelo (Gld.) vernieuwt de Radium-silagewagens. Het huidige model Radium is inmiddels 25 jaar in productie.

Na 25 jaar lang de Radium-silagewagens te hebben gebouwd, vond Kaweco het wel tijd voor een update. De fabrikant uit Hengelo (Gld.) wenste een nieuw, fris design. De tweede generatie Radium-wagens is daarom te herkennen aan de schuin naar vorenstaande rongen. Verder wilde Kaweco vooral de lossnelheid verhogen, en verbeterde de fabrikant de Radium op een aantal punten.

De tweede generatie Radium-silagewagens zijn te herkennen aan de schuin naar vorenstaande rongen. De huidige serie is inmiddels 25 jaar in productie. - Foto's: Bob Karsten

Kettingspanners vooraan

Om sneller te kunnen lossen, monteert Kaweco nu een scheepsketting. De werklast van deze ketting is bijna het dubbele dan dat van de huidige DBD-bodemketting. En in plaats van 1 aandrijving in het midden van de bak, bouwt Kaweco nu 2 aandrijfkasten aan de weerszijden van de bodem. Hierdoor kan de lossnelheid worden verhoogd, en het voorkomt ophoping van voer in het midden. Daarbij zijn de kettingwielen meer open, waardoor deze minder gevoelig zijn voor vervuiling. Ook monteert Kaweco hiervoor afstrijkers op de kettingwielen. De kettingsspanners plaatst Kaweco nu slim vooraan de bak; daar zijn deze goed bereikbaar. De barometer erboven informeert de chauffeur de hoeveelheid druk op de bodemketting. Bij een optionele tweetraps-hydromotor is de lossnelheid te verhogen naarmate de bak leegraakt.

Kaweco plaatst voortaan de cilinders van de achterklep aan de buitenkant. Hierdoor is de bak van binnen gladder, en de hakselaar spuit niet steeds op de cilinder.

Korter draaien

De dissel is nu slanker. Hierdoor is de silagewagen wendbaarder, omdat deze korter kan draaien. En het stuursysteem is veranderd: in plaats van 1 lange hydraulische stuurcilinder langs de dissel, bouwt Kaweco nu een kortere cilinder, met een solide stuurstang als verlenging. Het risico is klein, maar mocht de achterband die stuurstang raken, dan is deze gemakkelijker te vervangen.

De wagen voldoet aan de aangescherpte voertuigeisen: verlichting, geen scherpe randen, bumper en kentekenverlichting. De achterklep sluit nu volledig om de bodemketting heen, in plaats van erop. De kier is dus verleden tijd.

Helemaal afgesloten

De achterklep sluit voortaan volledig om de bodemketting heen. Bij de huidige silagewagens sluit de klep op de bodemketting en blijft er dus altijd een kier. Dat is nu verleden tijd. Die cilinders van de achterklep bouwt Kaweco voortaan aan de buitenkant van de wagen. Dit voorkomt dat de krachtige straal van de hakselaar veel op de cilinders blaast en het maakt de bak van binnen gladder.

Geen aandrijfkast meer in het midden van de bak. Kaweco bouwt nu 2 aandrijfkasten een weerszijden van de bodem. Nu bouwt de fabrikant een scheepsketting in, waarvan de werklast bijna tweemaal zo hoog is als de huidige DBD-bodemketting. Daarbij zijn de kettingwielen minder gevoelig voor vervuiling, en bouwt Kaweco er afstrijkers onder.

Hoge banden

Kaweco bouwt 4 modellen, waarbij de naam correspondeert met de inhoud: Radium 245, 250, 255 en 260. De ‘2’ staat voor tweede generatie. De wagens zijn er met doseerwalsen (S in typeaanduiding) of zonder (aangeduid met een P). De bakken zijn voortaan overigens wel iets langer (425 millimeter in geval van de Radium 255). Op hoge 710/50R 30.5-banden met afdeksysteem was de huidige Radium namelijk hoger dan 4 meter. De nieuwe generatie Radiums heeft dus een lagere, en langere bak voor hoge banden. Opties zoals het hydraulisch opkippen van de bak, aangedreven assen en een afdeksysteem blijven leverbaar.

Voorop de bak. Vier kettingspanners. Deze zijn nu lekker toegankelijk. De barometer erboven informeert over de druk op de bodemketting tijdens het lossen.

Laatste serie huidige Radium

Kaweco bouwt een laatste serie van de huidige Radium, totdat de voorraad snijdelen op is. Dan start de volledige productie van de tweede generatie Radiums. Lees alle details en de eerste gebruikerservaringen binnenkort in TREKKER nummer 369.