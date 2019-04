LTO en Cumela blij met snelheidsverhoging trekkers

LTO Nederland en Cumela zijn blij met het wetsvoorstel voor aanpassing van regels voor landbouwvoertuigen.

De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen gaat naar 40 kilometer per uur met een kentekenplicht voor alle landbouwvoertuigen die sneller willen rijden dan 25 kilometer per uur. Voor trekkers komt er bovendien een APK-plicht als ze volgens de registratie op het kentekenbewijs sneller kunnen dan 40 kilometer per uur. Voor alle landbouwvoertuigen komt er een registratieplicht.

‘Snelheidsverhoging belangrijkste onderdeel’

Cumela Nederland is verheugd over het voorstel dat deze week naar de Kamer gaat voor behandeling. Volgens beleidsmedewerker Hero Dijkema is de snelheidsverhoging naar maximaal 40 km per uur het belangrijkste onderdeel voor de sector. “Op die manier wordt het mogelijk dat trekkers en andere landbouwvoertuigen meer over provinciale wegen en rondwegen kunnen gaan rijden in plaats van op smalle parallelwegen en door de bebouwde kom. Wel moeten alle voertuigen die harder kunnen rijden dan 25 kilometer per uur een kentekenplaat voeren.”

EU-regels

De APK-plicht is vooral voor de overheid van belang om te voldoen aan EU-regels die een APK voorschrijven voor alle trekkers die volgens het kentekenbewijs harder dan 40 kilometer per uur kunnen rijden. Dijkema verwacht dat het aantal trekkers dat een APK moet hebben, beperkt blijft. “Het overgrote deel van de trekkers zal een constructiesnelheid hebben van maximaal 40 kilometer, ook in de loonwerksector”, aldus Dijkema.

‘Doorstroming landbouwverkeer vlotter en veiliger’

Voor LTO Nederland is ook de snelheidsverhoging een belangrijk onderdeel met de daaraan gekoppelde toezegging van wegbeheerders dat ze kiezen voor een ‘ja-tenzij benadering’. Dat houdt volgens LTO in dat het vrijgeven van provinciale wegen en rondwegen in principe mogelijk is. Doorstroming van landbouwverkeer kan zo vlotter en veiliger volgens LTO. De belangenbehartiger wijst er op dat er op haar verzoek een vrijstelling is van de APK-plicht voor trekkers die voor de landbouw worden gebruikt.