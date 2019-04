John Deere pincode tegen diefstal displays

Vergrendeling met pincode moet diefstal van John Deere displays en de StarFire ontvanger voorkomen.

De displays en GPS-ontvangers van John Deere zijn door hun ‘plug and play‘-ontwerp extra gevoelig voor diefstal. Vorig jaar meldden we al dat StarFire 3000 en GreenStar-terminals bijzonder in trek zijn bij het dievengilde.

John Deere liet destijds al weten te werken aan een software-update, waarbij de apparatuur geactiveerd dient te worden met een pincode. Die zou nog in 2018 gelanceerd worden.

Om de display en GPS-ontvanger te kunnen gebruiken, moet je een pincode invoeren via het John Deere-display. - Foto's: John Deere

Pincode via John Deere-display

Dat is dus iets later geworden, maar nu is daar dan de verwachte update voor beide componenten. Om de display en GPS-ontvanger te kunnen gebruiken, moet je een pincode invoeren via het John Deere-display. Zonder die pincode is de apparatuur waardeloos en dus niet interessant voor dieven, redeneert John Deere.

Vergeet je de pincode, dan kun je de GreenStar en StarFire nog maximaal 72 uur gebruiken. daarna is een hoofdontgrendelingscode nodig, die je aan kunt maken via het StellarSupport online portaal van John Deere.

Gebundeld met software-update

Het nieuwe vergrendelingssysteem met pincode is nu beschikbaar voor de John Deere 4240 en 4640 Universal Displays en de StarFire 6000 ontvanger. Het is gebundeld met de meest recente software-update, die toestemming geeft voor de upgrade van deze specifieke displays en ontvangers.