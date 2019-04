Israëlische drone tilt 500 kg

De Ag-Cormorant is een grote drone die maar liefst 500 kg kan tillen en daarmee goed kan dienen als veldspuit.

De Ag-Cormorant is een grote drone die maar liefst 500 kg beurt. De drone wordt ontwikkeld door de bedrijven ADAMA en Tactical Robotics en is daarom goed in te zetten voor spuitwerkzaamheden en andere klussen waarbij veel getild moet worden.

De Ag-Cormorant is goed in te zetten voor spuitwerkzaamheden en andere klussen waarbij veel getild moet worden. - Foto: ADAMA

De gemiddelde drone die zoals een helikopter verticaal kan stijgen, tilt 20 tot 30 kg volgens de ontwerpers. De Ag-Cormorant met twee propellors heeft daarentegen een eigen gewicht van alleen al 918 kg en tilt dus de helft van zijn eigen gewicht.

Voorwaarde bij de ontwikkeling was dat de drone zonder ontheffingen is te transporteren over de weg. Hij moest dus compact blijven en niet te groot worden. De Ag-Cormorant heeft een topsnelheid van 180 kilometer per uur maar kan dus ook stil blijven hangen boven de grond. Maximale vluchtduur is 2,6 uur bij een draagvermogen van 300 kg. Het prototype heeft al meer dan 250 succesvolle vluchten gemaakt.