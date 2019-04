Grotere mestverspreider van Fliegl

Fliegl komt met een 16-tons mestverspreider die ook als afschuifwagen is te gebruiken.

De Fliegl ADS 160 heeft een inhoud van 18 kuub en daarmee een laadvermogen van 16 ton. Het wordt het grootste model in de ADS-serie stalmeststrooiers met voorheen inhouden van 6 tot 14 kuub. Als onderstel is er een enkele BPW 150 as en een dissel met een draagvermogen van 4 ton.

Lees verder onder de foto

De Fliegl ADS 160 wordt met 18 kuub inhoud het grootste model in de ADS-serie stalmeststrooiers. - Foto: Fliegl

Afschuifsysteem

Bijzonder is dat de wagen geen bodemketting heeft maar, kenmerkend voor Fliegl, een afschuifsysteem. Bovendien is het strooiaggregaat met staande walsen ook af te bouwen.

Graandicht

De mestverspreider is dan ook te gebruiken in transport als afschuifwagen en zelfs graandicht. Het strooiaggregaat beschikt over strooischijven en heeft optioneel een extra achterklep om beter korte producten zoals kippenmest te kunnen verstrooien. De 2 staande walsen frezen het product dan los en de schijven strooien het breed uit.