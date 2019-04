Futuristische kunststofband gespot

Het team van Trekker/Boerderij spotte op de bouwmachinebeurs Bauma in Duitsland een futuristisch ogende kunststofband van Michelin.

Zo nieuw dat een typenaam nog ontbreekt. - Foto's: Bas van Hattum

De band vermeldde geen nadere typenaam of maataanduiding. Het is een luchtkamerloos-type. De band lijkt daarom een doorontwikkeling van de X-Tweel, die alweer een jaar of 5 geleden het daglicht zag en vorig jaar in Europa te koop kwam. Maar waar deze band een veel fijner ‘spaken‘-patroon heeft, is de nieuweling voorzien van een veel zwaarder uitgevoerde, vertakkende structuur. De X-Tweel was bedoeld voor bijvoorbeeld schrankladers en vergelijkbaar materieel dat op en rond het erf klussen doet. De nieuwe kunststofband is zo te zien veel meer ‘heavy duty’.

De kunststofband heeft een veel zwaardere spakenstructuur dan de reeds bekende X-Tweel en lijkt dus bedoeld voor zwaardere machines.

Navraag bij Michelin leverde tot dusver niet meer op dan verbaasde voorlichters. Wordt vervolgd.