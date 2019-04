100 procent mechanische cvt komt eraan

Al jaren wordt er door diverse fabrikanten gewerkt aan een traploze transmissie voor de kleinere trekker en verreikers. Nu lijkt er een te komen, een bijzondere: een traploze transmissie zonder een hydraulische component erin en dus zuiver mechanisch. Belofte: veel efficiënter.

Verstopt tussen al het aandrijfgeweld op de Bauma-bouwmachinebeurs in München stond deze mechanische continu variabele transmissie (cvt), afkomstig van de Canadese fabrikant CVT-Corp.

Het Canadese bedrijf sloot een contract met het Italiaanse Bonfiglioli om deze cvt in Europa af te zetten. De cvt is geschikt voor trekkers of bouwmachines met een motorvermogen van 70 tot 140 pk.

De 100% mechanische cvt van CVT-Corp bestaat uit 3 ringen met ertussen de schijven. Er wordt nu getest in MF-trekkers met viercilinder motor. - Foto: Bas van Hattum

Alleen mechanische elementen

Het bijzondere is dat deze Canadese cvt uit louter mechanische elementen. Dat zou, aldus de Canadese bedenker Daniel Girard, een hogere (circa 10%) efficiëntie geven dan de huidige versies van cvt’s. Deze cvt bestaat simpelweg uit 3 rotende wielen met ertussen schijven. De schijven variëren van positie waarin ze over en weer van de binnenkant naar de buitenkant van de roterende wielen bewegen. Het gevolg is een traploos snelheidsverschil (zie filmpje hieronder).

Hufterproof

Volgens de cvt-leverancier zou deze cvt veel beter bestand zijn tegen bedieningsfouten en kan de bak eigenlijk, mede dankzij slimme software, niet kapot. Op dit moment worden er al zogenoemde ECGenius-cvt’s uitgeleverd aan het Canadese Skyjack die deze cvt al toepast in een aantal verreikers (zie filmpje hieronder).

Massey Ferguson

Ook doet de cvt-fabrikant momenteel testen in landbouwtrekkers, waaronder enkele viercilinder Massey Fergusons (zie filmpje hieronder). Of Massey Ferguson deze cvt nog gaat toepassen in niet bekend. Het bedrijf CVT-Corp wil daarover geen uitspraak doen.

Oud systeem

De cvt van CVT-Corp is niet de eerste die een transmissie volgens dit principe maakt. Twaalf jaar terug was het ook het Britse Torotrak (zie filmpje hieronder) welke een vergelijkbare cvt bedacht. Het lijkt er sterk op dat het Canadese CVT-Corp dit patent gebruikte en verder verfijnde voor de markt. Volgens CVT-Corp zijn zij nu de eerste welke deze cvt helemaal werkend en klaar kreeg voor de praktijk. Wordt vervolgd.