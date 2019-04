België: explosieve afzet opraapwagens, aantal melkrobotbedrijven groeit

Opvallend: over 2018 werden in België veel opraapwagens verkocht. Tegenstrijdig, omdat de Fedagrim stelt dat het aantal veehouderijen daalt. Dat maakte de Belgische federatie Fedagrim onlangs bekend op haar jaarlijkse persconferentie.

Over 2018 werden er in België 53 opraapwagens verkocht. Dat is, zeker ten opzichte van 2017, een forse stijging. Volgens Fedagrim is de opraapwagen bezig aan een ‘comeback’. De 53 stuks is veruit het hoogste aantal van de laatste 8 jaar (gemiddeld is 31 stuks) en meer dan het dubbele van wat in 2017 werd verkocht.

Het aantal is te meer opvallend omdat het aantal melkveehouders daalt in België, van 12.700 in 2008 naar 10.400 in 2017. Ter vergelijking: in Nederland daalde het aantal melkveehouders van 29.500 in 2000 naar 18.100 in 2017.

In 2018 werden bijna 2 keer zo veel opraapwagens verkocht ten opzichte van 2017. Vooral de schaalvergroting zorgt dat veehouders en loonwerkers kiezen voor een grote opraapwagen. - Foto: Matthijs Verhagen

Schaalvergroting oorzaak grotere machines

Volgens Fedagrim vraagt schaalvergroting om grotere machines. Daarmee vervaagt de grens of een machine nu typisch is gemaakt voor loonwerkers of veehouders. Grote veehouders zouden qua investering niet onderdoen voor een loonwerker, en in sommige gevallen zelfs bereid zijn om meer geld uit te geven voor een nieuwe opraapwagen dan een loonwerker.

Bij de verkoop van nieuwe grasmaaiers is eenzelfde trend zichtbaar. Over 2018 werden minder grasmaaiers verkocht (546 t.o.v. 619 in 2017). Het aandeel vlindermaaiers (drievoudige maaiers, met 2 achter de trekker en 1 middenvoor) steeg juist van 29 naar 34. In 2011 werden nog maar 8 vlindermaaiers verkocht.

In België werden weliswaar minder maaiers verkocht, maar het aantal en aandeel van de grotre triple- (of vlinder-) maaiers neemt nog altijd toe, tot 34 stuks in 2018. - Foto: Michel Velderman

Binnen de afdeling ‘maaiers’ daalt het aandeel gedragen maaiers kleiner dan 2,8 meter het snelst. In 2011 waren dat er jaarlijks nog 213, in 2018 nog maar 87.

Vergelijkbare trends zijn zichtbaar bij de schudders en de harken. Opvallend genoeg blijft de afzet van nieuwe zelfrijdende hakselaars redelijk stabiel met 35 stuks in 2017 en 46 in 2018. Het 8-jarig verkoopgemiddelde van nieuwe zelfrijdende hakselaars is 40 stuks.

Melkrobot wint fors terrein

Met 52 verkochte melkinstallaties kent de verkoop ervan een nieuw dieptepunt in de Belgische markt. In 2011 lag het aantal melkinstallaties (van typen visgraat tot roterende melkstallen) nog op 127 stuks. Daarentegen worden jaarlijks steeds meer melkrobots verkocht. In 2018 schafte 88 melkveehouders een melkrobot aan. In sommige gevallen gaat het om eerdere robots per bedrijf, maar dat wordt niet apart geregistreerd door de Fedagrim. Naar verhouding van de nieuwverkoop, kiest 63% van de melkveehouders voor een melkrobot, 37% voor een melkinstallatie. In 2011 lagen deze verhouding bijna andersom. Toen koos 60% voor een traditionele melkinstallatie, 40% voor een melkrobot.

Met 32 stuks verkocht in 2018 is de staande melkkoeltank het populairst onder de Belgische melkveehouders. - Foto: Koos Groenewold

Tot slot: de verkoop van melkkoeltanks met een tankinhoud groter dan 20.000 liter maakt inmiddels 30% van de Belgische markt uit, in 2011 was dat nog maar 10%. Opvallend is de onverminderde populariteit van de zogenoemde verticale melkkoeltanks, met 32 stuks het meest populaire segment in 2018.