BPW: slimme as weegt de last

De Duitse assenfabrikant BPW, één van de grootste leveranciers van assen onder landbouwmachines, brengt een slim weegsysteem op de markt: Agro Hub. Het systeem integreert in de as en heeft een weegnauwkeurigheid van 1%.

Hoeveel kilo in de kipper, mesttank of meststrooier zit, kan de gebruiker aflezen op een Isobus-scherm in de trekkercabine.

Rekstrookjes vangen gewicht op

Om te weten hoeveel gewicht op de aanhanger wordt geladen, meet slimme elektronica de doorbuiging van de as. De doorbuiging van de as staat immers recht evenredig met het gewicht dat erop rust. Om de doorbuiging te kunnen vaststellen, worden in het midden van de as kleine rekstrookjes gemonteerd. Naarmate meer gewicht op de as komt, buigt de as meer door. Het rekstrookje geeft dit gewicht vervolgens door aan de software. BPW belooft een weegnauwkeurigheid van circa 1%.



Op een Isobus-display kan de gebruiker eenvoudig aflezen wat het gewicht is in de kipper, mesttank of silagewagen. Bovendien kan hij meer data uithalen, zoals de snelheid en de afgelegde weg. - Foto's: Misset-Bas van Hattum

Midden op de as onder een dikke, zwarte deksel zit een zogenoemd rekstrookje. Deze stelt nauwkeurig de doorbuiging van de as vast. Aan de hand van deze minieme doorbuiging wordt vervolgens het gewicht vastgesteld.

Testversie Agro Hub

De software die deze gewichten vaststelt, geeft alles weer op elke willekeurige Isobus-display. Dit kan een externe terminal zijn, maar ook de eigen trekkerterminal. Op deze terminal kan de gebuiker de gewichten bijhouden, optellen en worden zaken weergegeven als afgelegd aantal kilometers (met nulstand) en de gemiddelde actuele en maximale rijsnelheid.

BPW brengt dit systeem op de markt onder de naam Agro Hub. Er zou inmiddels een eerste testversie rondrijden in Nederland onder een mestverspreider.

De assenfabrikant vat alle slimmigheden samen onder de naam Agro Hub. Via een Isobus-systeem kan de gebruiker alle data uitlezen, zoals de gewichten, afstanden en de bewaking van de systeemdrukken.

Omdat BPW dit systeem levert aan andere fabrikanten, noemt de assenfabrikant geen meerprijs. Het weegsysteem is leverbaar onder enkel-, tandem- en drieassers.