APK voor snelle trekkers in najaar 2019

Landbouwvoertuigen die 40 kilometer per uur of harder kunnen rijden, zoals trekkers, moeten APK-gekeurd worden.

Hiervoor worden alle landbouwvoertuigen geregistreerd bij de RDW. Ook gaat een kentekenplicht gelden voor alle landbouwvoertuigen die harder willen rijden dan 25 kilometer per uur. Dat staat in een wijziging van de Wegenverkeerswet waarmee de ministerraad vrijdag 5 april heeft ingestemd op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwe regels gaan dit najaar nog in, is de bedoeling.

Maximumsnelheid wordt verhoogd van 25 naar 40 km/h

De invoering van de APK-plicht wordt, na overleg tussen de sector en overheden, gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat van 25 naar 40 kilometer per uur. Dat geldt alleen als de constructie van de voertuigen dat toelaat.

In Europa is afgesproken dat snelle landbouwvoertuigen vanaf 20 mei 2018 APK-plichtig zijn. Nederland voldoet nog niet aan deze afspraak, omdat een eerder voorstel voor de invoering van APK-plicht werd verworpen door de Tweede Kamer, aldus het ministerie. Nederland werd daarom in 2017 door de Europese Commissie in gebreke gesteld.

Het wetsvoorstel wordt begin volgende week naar de Tweede Kamer gestuurd.