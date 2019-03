Vicon vetnippelloze schuddder bijna onderhoudsvrij

Vicon introduceert de nieuwe Fanex 1124C, een getrokken schudder met een werkbreedte van 11,2 meter. Bijzonder: alle vetnippels zijn eraf en dus is de machine – op de aftakas na – onderhoudsvrij. De richtprijs bedraagt € 25.530.

De Vicon Fanex 1124C is de opvolger van de Fanex 1103C schudder. De machine heeft 10 schudrotoren en een werkbreedte van 11,2 meter. Dankzij de nieuwe manier van opklappen wordt de brede machine klein en compact als je ermee over de weg rijdt. Dat kan mede dankzij 2 zogenoemde ‘vingerkoppelingen’ bij de buitenste schudrotoren. Deze zijn onderhoudsvrij en maken dat het chassis bijna plat op en in elkaar kan vouwen.

Lees verder onder de foto

De getrokken Vicon Fanex 1124C schudder heeft een werkbreedte van 11,2 meter en heeft 10 schudrotoren. Bruto richtprijs: €25.530. - Foto's: Kverneland

Geen vetnippels meer

De getrokken Fanex 1124C heeft geen vetnippels meer. En dat maakt deze machine, op de aftakas na, praktisch onderhoudsvrij. Zowel rotoren, de complete aandrijflijn als alle lagers zijn levenslang gesmeerd.

Lees verder onder de foto

Voor transport klapt het wielonderstel omlaag. Er is ook een gedragen versie (zonder wielstel) van deze Fanex 1124. Deze kost grofweg €5.000 minder.

Naast deze getrokken versie is al enkele jaren een praktisch identieke gedragen versie leverbaar, de gewone Fanex 1124. Vicon-specialist Jelle Hospes verwacht voor de Nederlandse markt dat er naar beide versies, dus mét en zonder wielstel, evenveel vraag is. De C-versie (‘C’ staat voor ‘carrier’) is vooral geschikt voor boeren waarbij kleinere, oudere trekkers het schudwerk verrichten.

Flexibel frame

“De bodemvolging van deze machine is echt iets bijzonders”, zo stelt Jelle Hospes. Hospes bedoelt daarmee dat deze brede schudder uitermate goed de bodem volgt, juist op ongelijke, glooiende percelen of op greppeltjes-land.

Lees verder onder de foto

De machine klapt compact in als je over de weg gaat. De aandrijving naar de buitenste elementen is daartoe voorzien van zogenoemde onderhoudsvrije vingerkoppelingen.

Optioneel kan de schudder uitgerust worden met een zogenoemde ‘kopakkerstand’. Dat betreft een set cilindertjes waardoor het schudderframe niet gaat doorhangen maar juist verstart wanneer de machine van de grond wordt getild op de kopakker.

De gedragen Fanex 1124 is al twee jaar op de markt, deze kost bruto € 20.890. Daar komt deze nieuwe getrokken C-versie bij, voor € 25.530.