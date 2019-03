Trelleborgs ventieldopjes meten bandenspanning

Bandenfabrikant Trelleborg toonde op de Sima ventieldopjes die de bandenspanning meten en deze doorgeven aan de smartphone.

Voor wie altijd rondloopt met een spanningsmeter op zak, komt Trelleborg nu met ventieldopjes op de markt die de bandenspanning in 4 wielen constant meten. Zo weet de chauffeur altijd wat de bandenspanning per band is, en heeft hij in de gaten wanneer een band versnelt leegloopt.

Dit kastje verzendt via bluetooth de bandenspanning van de 4 banden naar de smartphone. - Foto's: Mark Pasveer

In de ventieldopjes plaatst Trelleborg een drukmeter. Er zit een batterijtje in die vijf tot zes jaar meegaat.

Gadget TLC Plus kost € 500

Trelleborg noemt deze gadget ‘TLC Plus’. Het systeem kost € 500 en bestaat uit 4 ventieldopjes, een applicatie voor de smartphone en een kastje dat de informatie via bluetooth naar de mobiele telefoon verzendt. De batterijen in de ventieldopjes gaan 5 tot 6 jaar mee, daarna zijn ze aan vervanging toe.