Trekkermarkt Europa positief ondanks verkoopdaling

In 2018 zijn in Europa 12% minder agrarische trekkers geregistreerd, constateert koepelorganisatie Cema. Toch laat de markt weten dat de verkopen goed gaan. Oorzaak: door aanscherping van eisen zijn in 2018 verkochte trekkers al eind 2017 geregistreerd.

Cema, de belangenbehartiger van Europese fabrikanten van trekkers en machines, becijferde dat in 2018 ruim 177.000 trekkers zijn geregistreerd op ‘ons’ continent. Daarvan vallen een kleine 40.000 in de categorie beneden 50 pk en 137.500 in de categorie boven 50 pk. Van dit totaal zouden zo’n 147.000 trekkers in de agrarische sector worden ingezet.

Lees verder onder de tabel

Het is verstandig de nodige slagen om de arm te houden bij het interpreteren van de aantallen. Zoveel landen als er zijn, zoveel manieren van registreren zijn er ook. Cema waarschuwt dat bij sommige bronnen ook tweedehands trekkers en/of verreikers en dergelijke in de cijfers kunnen zitten.

Index positief gestemd

Maar dat wetende is normaal gesproken wel een markttrend van jaar op jaar af te leiden uit de opgetelde gegevens. Met 177.000 registraties komt 2018 9,6% lager uit dan de 196.000 registraties in 2017. Voor agrarische trekkers alleen is de min zelfs 12,2%. In 2016 en 2015 lagen de getallen dicht bij die van 2018, dus 2017 lijkt een goed trekkerjaar.

Toch melden aangesloten organisaties positieve verkoopresultaten over 2018, en ook de verwachting is gunstig. Dat is af te leiden uit de Cema Business Climate Index (CBI) die is samengesteld uit actuele en verwachte verkopen. De CBI is nul bij evenveel negatieve als positieve verkopen en verwachtingen, en loopt (theoretisch) van -100 tot +100. Sinds begin 2017 beweegt de CBI boven de nul, om te pieken op 60 in februari 2018. Sindsdien is hij geleidelijk gezakt en daarna gestabiliseerd tot 23 op dit moment.

Lees verder onder de grafiek

De CBI (donkergroene lijn) zit sinds januari 2017 boven de nullijn. Dat betekent positieve verkoopresultaten en verwachtingen. - Bron: Cema

Eind 2017 veel registraties

De schijnbare tegenstrijdigheid van 10% minder registraties in 2018 en toch gunstige verkopen, blijkt eenvoudig te verklaren. Per 1 januari 2018 werden strengere eisen aan trekkers van kracht, de zogenoemde ‘Mother Regulation’. Daar is door de handel op gereageerd door veel trekkers in het laatste kwartaal van 2017 alvast te registreren onder de toen nog geldende, soepeler regels. In de praktijk zijn veel van die trekkers pas in de loop van het volgende jaar uitgeleverd. Worden normaliter zo’n 35.000 tot 40.000 trekkers geregistreerd in het vierde kwartaal, in de laatste 3 maanden van 2017 ging het om 55.000 exemplaren.