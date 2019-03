Sulky Progress zaaimachine mengt zelf

Sulky lanceert de Progress zaaimachine. Deze pneumaat heeft maar liefst 3 tanks met elk hun eigen distributie-unit.

De Sulky Progress heeft 2 zaadtanks van elk zo’n 700 liter en een derde tank van 90 liter achterop voor microgranulaten. Door de eigen distributie-units kunnen zaadmengsels en het micro-granulaat niet ontmengen.

De Sulky Progress heeft 2 zaadtanks van elk zo’n 700 liter en een derde tank van 90 liter achterop voor microgranulaten. - Foto: Sulky

Ook zijn de tanks te gebruiken om bijvoorbeeld plaatsspecifiek een zaadsoort bij te zaaien of opvolgende teelten in een keer te zaaien. Er loopt wel 1 doseerslang naar elk zaaielement.

Werkbreedte tot 4 meter

Er kan gekozen worden uit Sulky’s Twindisc, Cultidisc, Unidisc of Unisoc zaaielementen. De Progress is te krijgen in een werkbreedte van 3 meter, 3,5 meter of 4 meter. Aansturing van de pneumaat gaat via een Mueller isobus-terminal.