Sterkere Kubota-trekkers komen eraan

Kubota zal op korte termijn komen met trekkers sterker dan 170 pk. Daartoe sloot het bedrijf een overeenkomst met Bühler Industries die deze trekkers voor Kubota gaat bouwen in het Canadese Winnipeg (Manitoba). Grote kans dat deze ook naar Europa komen.

De zware Kubota-trekkers zal Bühler bouwen in de fabriek waar nu ook de Versatile knik- en wieltrekkers gebouwd worden. Bijzonder is dat Versatile onlangs nog een nieuwe Nemesis-trekkerserie lanceerde. Niet onwaarschijnlijk dat deze trekkers aan de basis staan van wat later onder de merknaam Kubota naar buiten zal komen. Immers, volgens het officiële persbericht belooft Bühler nieuwe trekkers te zullen gaan ontwikkelen én bouwen voor Kubota.

Sterkste trekkers in Frankrijk

Kubota bouwt tot nu toe zijn sterkste trekkers in Frankrijk. Dat betreft de zogenoemde Kubota M7-serie waarbij het topmodel een motorvermogen heeft van 170 pk. Kubota geeft al langere tijd aan dat ze komt met grotere trekkers om aan te sluiten bij de vraag die er is, maar onzeker was of ze deze trekkers zelf ging ontwikkelen of elders inkoopt. Laatste blijkt het geval.

Naar verluidt omvat de Nemesis-serie 6 modellen van 175-210 pk. - Foto: Versatile

Nog niet duidelijk wanneer trekkers in Europa komen

Alle persberichten vertellen dat Kubota met deze overeenkomst haar positie in de Noord-Amerikaanse markt wil versterken. Of en wanneer deze trekkers naar Europa komen, is niet duidelijk. Voor de hand ligt het wel, omdat de grote concurrenten zoals John Deere, Case IH en New Holland de zware trekkers bouwen in Amerika en verschepen naar het Europese vasteland.