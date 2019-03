Slootsmid ontwikkelt bemester voor kleine mestgiften

Machinefabrikant Slootsmid ontwikkelt een bemester die geschikt is om kleine mestgiften uit te rijden.

Machinefabrikant Slootsmid uit Borculo en Laren (Gld.) ontwikkelde een speciale bemester om ‘Groene Weide Meststof’ uit te rijden voor het project Kunstmestvrije Achterhoek.

De nieuwe bemester van Slootsmid is afgelopen vrijdag gepresenteerd. - Foto's: Jan Willem Schouten

Mineralen uit varkensmest

Binnen dit project wordt gewerkt met een geconcentreerde meststof met mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd bij mestverwerking Groot Zevert Vergisting in Beltrum (Gld.). Die meststof mag binnen het project worden gebruikt bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest, als vervanger van kunstmest. De nieuwe bemester van Slootsmid is ontwikkelt om die kleine mestgift nauwkeurig uit te kunnen rijden.

Volgens fabrikant Slootsmid is de bemester gebouwd met technieken van veldspuiten om de kleine mestgift nauwkeurig toe te dienen.

Sleufkouter

Die meststof is dun als water en wordt uitgereden in kleine mestgiften, zo’n 3.000 tot 4.000 liter per hectare. Met een normale bemester is zo’n kleine mestgift niet nauwkeurig toe te dienen. Omdat het dunne mineralenconcentraat een dierlijke meststof is, moet dit ook volgens die eisen worden uitgereden. Hiervoor ontwikkelde slootsmid een bijzondere sleufkouter-bemester. Die nieuwe bemester is 12 meter breed en heeft 64 uitlopen op 18,75 centimeter afstand, en die sleufkouters snijden iets in de grond. Vanwege de kleine gift is ook maar een kleine gleuf nodig.

Vergelijkbaar met veldspuit

Volgens fabrikant Slootsmid is het werkingsprincipe vergelijkbaar met die van een veldspuit. Een mestpomp zorgt voor een continue druk en iedere uitloop is voorzien van een elektrisch bedienbaar ventiel. Ieder element kan afzonderlijk worden afgesloten, zowel handmatig op via GPS-aansturing. Slootsmid noemt de bemester de ‘SPGI 1200’, wat staat voor Slootsmid Precisie Groen-Weide-Meststoffen Injecteur en de werkbreedte.

Voor het eerst levert machinefabrikant Vervaet een zelfrijder met een kunststoftank. Zo'n kunststoftank is beter bestand tegen de meststof dan een metalen tank.

Vervaet met kunststoftank

De 12 meter brede bemester hangt achter een Vervaet-driewieler. Deze zelfrijder is uitgerust met een kunststoftank, omdat deze beter bestand is tegen de meststof dan een stalen mesttank. Slootsmid werkt overigens ook nog aan een 15 meter brede variant, en deze komt achter een nieuwe mesttank te hangen.