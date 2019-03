Import Naïo van Reesink Agri naar Abemec

Reesink Agri stopt met de import van robots Naïo Technologies. Abemec neemt het over.

Machine-importeur Reesink Agri uit Apeldoorn (Gld.) beëindigt het importeurschap van Naïo Technologies vanwege ‘verslechterde communicatie’. De Franse fabrikant bouwt kleine robotvoertuigen voor schoffelen en onkruid wieden. Sinds september 2018 verzorgde Reesink Agri de import voor Nederland.

Naïo Technologies bouwt kleine robotvoertuigen voor schoffelen en onkruid wieden. - Foto: Mark Pasveer

Complexe machines

Het gaat om complexe machines, en dat vraagt om een nauwe samenwerking, stelt het bedrijf uit Apeldoorn. De communicatie zou goed van start zijn gegaan, maar verslechterde eind 2018. “We zijn de communicatie gewend van A-merken zoals Kuhn en Rauch. En zo’n samenwerking kregen we niet van de grond met Naïo Technologies”, laat Reesink weten. “Uiteindelijk hebben een conclusie getrokken: we stoppen ermee.”

1 robot van Naïo verkocht

Tijdens het korte importeurschap (sinds september vorig jaar gestart) is er één Naïo-robot verkocht in Nederland. “We stoppen zeker niet met robotisering,” zo laat Erik Roelofs van Reesink Agri weten. “Er wordt gezocht naar een andere invulling.”

Nu vanuit Abemec

Vanaf het officiële startschot op 22 maart gaat Abemec de robots van Naïo Technologies exclusief importeren in Nederland. Het moederbedrijf Baywa legde het contact met Naïo, en gaat de robots eerst via Abemec in Nederland verkopen.

Als de robots zich hebben bewezen in de praktijk, zal Baywa het merk ook in de andere landen gaan verkopen.