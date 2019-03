Nieuwe robotfabrikant de markt op

AgroIntelli heeft z'n eerste robot in Nederland verkocht. Dat maakte het Deense bedrijf bekend tijdens de eerste Smart Farming & Robotic-dag bij mechanisatiebedrijf Abemec in Veghel (N.-Br.).

AgroIntelli is een Deense start-up die in 2015 werd opgericht. Veel van de 25 werknemers zijn tevens aandeelhouder en hebben een gezamenlijk verleden bij machinefabrikant Kongskilde. Na een forse reorganisatie aldaar besloten ze een eigen bedrijf te starten en machines te gaan bedenken en ontwikkelen voor derden. Vrij snel werd dit plan bijgesteld in het zelf ontwikkelen, bouwen en op de markt brengen van veldrobots.

Robot voor nu, niet voor de toekomst

De Robotti is het resultaat. Waar robots vaak futuristische elektrische voertuigjes zijn, besloot AgroIntelli het nuchter te houden. “We wilden een robot bouwen voor nu, niet voor de toekomst", vat een medewerker van het bedrijf treffend samen. De robot bestaat uit 2 twee gekoppelde powerpacks, elk met een eigen motor. Opgeteld dus 2 Kubota-dieselmotoren à 25 pk. Eentje voor de rijaandrijving van de 4 hydraulisch aangedreven wielen. De tweede verzorgt de aandrijving van de aftakas. De 2 units zijn via een buischassis gekoppeld, de breedte van dit chassis bepaalt de spoorbreedte van de robot. Zo ontstaat een soort portaaltrekker, met een eigen gewicht van 1.800 kilo. Via een standaard 3-punts hefinrichting kun je verschillende (standaard-) machines aankoppelen. Via rtk-gps kan de machine zelf z'n weg vinden en taken uitvoeren.

Eerste gaat draaien bij WUR

Wageningen Universiteit is de eerste Nederlandse koper van een Robotti-robot. Nog dit voorjaar zal de leverancier deze in bedrijf stellen. Opgeteld draaien er wereldwijd dan een zestal Agro Intelli robots in praktijk, met name nog bij onderzoeksinstellingen. Afhankelijk van de uitvoering kosten de robots grofweg € 80.000 tot € 100.000 per stuk. De fabrikant verwacht dat de kosten snel kunnen dalen wanneer ze in serieproductie gaan. Abemec is met AgroIntelli in gesprek over een eventueel importeurschap. Eerder deze maand maakte Abemec al bekend de robots van Naïo Technologies hier te gaan verkopen. Vanuit de markt begint er vraag te komen naar robotisering, zo bleek op de goed bezochte Smart Farming & Robotic-dag.