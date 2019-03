New Holland marktleider in België in 2018

New Holland is in België marktleider met een marktaandeel van 26,7%. Dat bleek uit marktcijfers die de Belgische Fedagrim vrijgaf. Opvallend: in België is de trekkermarkt al jaren vrij stabiel.

Met een aantal van 550 stuks, ruim een kwart van de markt, wist New Holland opnieuw de positie van marktleider vast te houden in de Belgische trekkermarkt. Overigens is New Holland in Nederland ook marktleider en mag zich (al 9 jaar) het sterkste merk in de Benelux noemen.

Op de tweede plaats in de Belgische trekkermarkt staat John Deere met een marktaandeel van 17,5%, op de derde plaats Case IH met 11,7% en op de vierde plaats Fendt met 11,5%.

Kijkend naar de marktaandelen per concern, dan heeft Case New Holland Industrial (CNHi) een marktaandeel van 41,5%, Agco (Fendt, MF en Valtra) een aandeel van 22,9% en John Deere 17,5%.

Kijkend naar de marktaandelen per concern, dan heeft Case New Holland Industrial (CNHi) een marktaandeel van 41,5%, Agco (Fendt, MF en Valtra) een aandeel van 22,9% en John Deere 17,5%. - Foto: Henk Riswick

Marktaandeel Fendt en Deutz daalt

Al deze cijfers zijn vrijgegeven op een persconferentie van de Belgische federatie waarin 141 trekker- en machineleveranciers verenigd zijn, de Fedagrim. Deze organisatie gaf ook inzicht in het verloop van de marktaandelen over de afgelopen 8 jaar. Daarin is zichtbaar dat de merken New Holland, John Deere en Case IH hun aandeel versterken. Fendt daalde lichtjes met 1% verlies qua marktaandeel, net als Deutz-Fahr waarbij laatstgenoemde al 3 jaar op rij marktaandeel verliest.

Stabiele markt

In totaal werden er in 2018 in België 2.064 trekkers verkocht. Dat is slechts 2,1% onder het gemiddelde van de laatste acht jaar (2.108 trekkers). De grootste uitschieter is het jaar 2014 met 2389 (+13%) trekkers, het laagste aantal verkochte trekkers werd neergezet in 2016 met een kleine 1.900 (-10%) trekkers. De Belgische markt is daarmee uitermate stabiel ten opzichte van andere Europese trekkermarkten.

Kleine trekkers

In België worden verkoopcijfers van de kleine trekkers, trekkers met een motorvermogen kleiner dan 50 pk, apart bijgehouden. Daarvan werden er in 2018 816 stuks verkocht, 260 minder dan in 2017, maar nog altijd 200 meer dan het meerjarig gemiddelde. Ook bijzonder: in België wordt de verkoop van de zogenoemde ‘Utility Vehicles’ (UTV’s, ook wel Gators genoemd) apart geregistreerd. Daarvan werden er in 2018 175 verkocht, een jaar eerder nog 104. Deze markt wordt gedomineerd door de merken John Deere en Kubota.