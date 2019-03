Meer ‘Europese maten’ GoodYear Optitrac

Het assortiment Optitrac-trekkerbanden van Goodyear is uitgebreid met een flink aantal ‘Europese maten’, meldt importeur Bigtyre.

Goodyear stopte in 2013 met de productie van landbouwbanden in Europa. Het bleef wel actief in Amerika. Sinds een paar jaren is het merk weer terug op de Europese markt, en werd Bigtyre in Klaaswaal (Zld.) importeur voor Nederland en België.

De Goodyear Optitrac is een echte ploegband met veel tractie. - Foto: Bigtyre

Hoewel de keuze breed was, bestond een groot deel van het assortiment uit in Amerika populaire maten. Daar komen nu flink wat Europese maatvoeringen bij, laat Bigtyre weten. In de 65-serie gaat het om 6 nieuwe maten, in de 70-serie verschijnen de 420/70 R28 en de 380/70 R24, en de 85-serie is uitgebreid met liefst 9 maten van de Optitrac.

Ook voor oogst- en spuitmachines

Verder zijn er nieuwe Goodyear Optitracs voor onder oogstmachines, de 800/65 R32 en de 650/75 R32, en voor landbouwspuiten kan de klant kiezen uit 480/80 R42, 480/80 R46 en 480/80 R50 VF.

Het sterke punt volgens de importeur is de tractie die de Optitrac levert. Het is een echte ploegband, en ze worden vooral verkocht aan akkerbouwers en loonwerkers in de kleigebieden.