Lemken Juwel 8 M V ploeg met Rumptstad-rister

Lemken en Rumptstad combineren het beste van beide merken in een nieuwe ploeg: de Juwel 8 M V met R 480-rister. Deze heeft het basisframe van de bestaande Lemken-wentelploegserie, maar daar is nu dus het populaire Rumptstad 480-ploeglichaam bij te bestellen.

Lemken nam vorig jaar Steketee en het merk Rumptstad over en kondigde toen al uitwisseling van onderdelen aan als waarschijnlijk gevolg. De Juwel 8 M V-serie zijn gedragen wentelploegen met 3 tot 6 ploeglichamen. Voortaan zijn die, behalve met Lemken-ploeglichamen, ook uit te rusten met een Rumptstad-alternatief. De Optimus-ploegen van dat merk zijn populair in Nederland omdat de risters ook zware klei mooi gelijkmatig vlak leggen.

Lees verder onder de foto

De Lemken Juwel 8 is er met drie tot zes scharen, en vanaf augustus dus ook het R 480-rister van Rumptstad. De Lemken-risters blijven gewoon in het programma. - Foto's: Lemken

Extra geharde laag als optie

Onder de Lemken Juwel zijn ze nu te bestellen als R 480-rister. De prijs van de basisversie is nog niet vastgesteld, maar die zal vergelijkbaar zijn met Lemken-risters. Als optie zijn de R 480’s met extra geharde laag te koop, en verder zijn alle gebruikelijke Lemken-opties bij te bestellen. De R 480 heeft standaard een ploegboomhoogte van 80 centimeter.

De ploeg met Rumptstad-risters is in Nederland verkrijgbaar vanaf midden augustus. Alleen in Lemken-blauw overigens, niet in Rumptstad-geel.