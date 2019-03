In januari al 222 trekkers verkocht

De trekkerverkoop in Nederland gaat in 2019 hard van start: in januari zijn al 222 trekkers verkocht. Dat zijn er 109 meer dan in 2018.

In januari dit jaar zijn er al 222 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht in Nederland. Dat meldt brancheorganisatie Fedecom. Dat is fors. In de eerste maand van 2018 werden er 113 verkocht; dat zijn 109 stuks minder. Er is sinds 2012 niet zo’n groot aantal trekkers in januari verkocht. Destijds stond de teller op 236 stuks.

Minder compacttrekkers verkocht

Met het segment compacttrekkers gaat het minder hard, hiervan zijn er in januari 30 stuks gefactureerd aan dealers. De laatste 5 jaren is dit gemiddeld 41 stuks geweest. Daar zit de verkoop nu onder.

Minder trekkers verkocht na de piek

De verkoopaantallen per merk worden met 1 jaar vertraging vrijgegeven. Zodoende zijn nu de verkoopaantallen van januari 2018 per merk bekend.

Wat opvalt: vooral de Agco-merken verkochten in januari 2018 minder trekkers dan in het voorgaande jaar. Massey Ferguson verkocht 11 trekkers in plaats van 36 zoals in 2017. Valtra 9 stuks in plaats van 21. Fendt verkocht 3 trekkers minder (nu 22 stuks). Ook Case IH levert in: van 19 stuks in 2017 naar 10 in 2018. John Deere verkoopt 5 trekkers minder (nu 28 stuks).

New Holland, Claas en Deutz-Fahr verkopen juist iets meer trekkers in 2018 ten opzichte van januari 2017.