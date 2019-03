Cirrus met Minimum TillDisc voor lichte bewerking

De zaaimachine van Amazone is nu ook uit te rusten met 1 rij gegolfde schijven op 16,6 centimeter in plaats van de standaard dubbele schijvenbalk.

De Amazone Cirrus heeft vóór de zaaikouters standaard een dubbele rij V-vormig geplaatste schijven gemonteerd die de bodem losmaken tot een diepte van 10 à 12 centimeter. Die verplaatsen de grond behoorlijk intensief. Akkerbouwers die meer zien in een zo licht mogelijke bodembewerking, kunnen voortaan ook kiezen voor een alternatief: de Minimum TillDisc.

De Amazone Cirrus 6003-2C met minimum TillDisc beroert de grond veel minder dan dezelfde machine met het standaard schijvenveld. - Foto's: Amazone

Dit is een enkele balk met lichtere schijven die met een onderlinge afstand van 16,6 centimeter paarsgewijs zijn bevestigd. Deze schijvenrij snijdt gewasresten van de vorige oogst en opgekomen planten/onkruiden door en maakt alvast een geultje voor het daarna volgende zaaikouter. Om net een wat bredere werking te krijgen dan een smal sneetje, zijn de schijven gegolfd. Hierdoor kan het navolgende zaaikouter de zaadjes mooi wegleggen en valt het stookje ook weer dicht.

Voordelen

De nieuwe optie kan een uitkomst zijn op percelen waar onkruiden met chemische resistenties voorkomen of anderszins probleemonkruiden die je liever in kiemrust laat, dan ze groeikansen te geven door de bodem te beroeren. Het idee is om na de basisgrondbewerking en onkruidbestrijding de bodem zo lang mogelijk ongemoeid te laten en vervolgens zo laat mogelijk en met minimale verstoring het gewas te zaaien.

Een gepaard stel gegolfde Minimum TillDisc-schijven, onderlinge afstand 16,6 centimeter. Een duidelijke indicator geeft de instelling van de balk aan.

Ook een optie is om bij gemengde bestanden voedergewassen een extra gewas later door het reeds gezaaide heen te zaaien, bijvoorbeeld een minder winterhard gewas in het voorjaar.

Spaart brandstof

Een algemeen voordeel – doordat deze bewerking minder diep gaat dan met de dubbele rij standaardschijven – is dat de zaaimachine lichter vooruit te trekken is. Dat spaart brandstof. In droge grond is zo min mogelijk verstoring gunstig om vocht vast te houden; op natte gronden beperkt de Minimum TillDisc het omhoog trekken van kluiten.

Geen uitwisselbare optie

Je koopt een Cirrus-zaaimachine óf met de bekende dubbele rij V-schijven, óf met de enkele rij Minimum TillDisc, óf zonder schijven. Het gaat dus niet om een uitwisselbare optie. Prijs is nog niet bekend, maar het lijkt aannemelijk dat die wat gunstiger zal uitkomen dan bij een machine met een standaard schijvenveld.