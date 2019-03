Boxenstrooien via afstandsbediening met Lucas G

Lucas G komt met een op afstand bestuurd voertuig om boxen of potstallen in te strooien.

De UBI Switch van Lucas G is een driewieler die via een afstandsbediening door de stal rijdt. Op de driewieler staat een afrolapparaat voor ronde balen. De baal is af te rollen op dubbele strooischijven voor het 6 meter breed instrooien van een potstal.

Roterende bezem

In plaats daarvan is ook een enkele schijf te gebruiken voor het zijdelings instrooien van boxen. De baal is ook direct zijdelings af te rollen om bijvoorbeeld te lossen voor een voerhek. Daarnaast is er een roterende bezem te monteren om in een werkgang de boxen schoon te vegen.

Lees verder onder de foto

De machine is 4 meter lang, 2,4 meter hoog en 1,6 meter breed. Het eigen gewicht bedraagt 1900 kg. - Foto: Lucas G

34 pk motor

De UBI Switch, die voorzien is van een 34 pk motor, is via een afstandbediening te besturen. Daarmee houdt de bestuurder overzicht en neemt wat afstand van geluid en stof.

Autonoom rijdende versie

De machine is 4 meter lang, 2,4 meter hoog en 1,6 meter breed. Het eigen gewicht bedraagt 1900 kg. Lucas G werkt aan een autonoom rijdende versie die zelf zijn weg door de stal vindt.