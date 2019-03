Belgische Valtra-dealer meest content

De Belgische Valtra-dealer is het meest tevreden over zijn eigen product: de Valtra-trekker. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische trekker- en machinefederatie Fedagrim onder trekkerdealers. In het algemeen worden Belgische dealers steeds positiever.

De Belgische Valtra-dealers lijken het meest tevreden over hun eigen merk. In de dealerenquête van 2018 blijkt dat Valtra-dealers hun eigen merk een gemiddelde score geven van 15,1 punten (van maximaal 20). Op de tweede tot en met de vijfde plaats staan de merken Claas, John Deere, Steyr, Fendt en Case IH zeer dicht bij elkaar met scores van 13,4 tot 13,0. Deutz-Fahr en New Holland staan 7e en 8e met scores van 12,1 en 12,0. Negende is Kubota met een score van 11,0. Tiende staat Kubota met een score van 9,2. Dat Valtra wint, komt met name door de hoge waardering voor ondersteuning van de dealers bij verkoop, algemene informatievoorziening en het oplossen van problemen.

Valtra-dealers geven gemiddeld hun eigen merk een score van 15,1 punten (van maximaal 20). Op de tweede tot en met de vijfde plaats staan de merken Claas, John Deere, Steyr, Fendt en Case IH zeer dicht bij elkaar met scores van 13,4 tot 13,0. - Afbeelding: Fedagrim

Gemiddelde waardering gestegen

Het is het vijfde jaar dat Fedagrim de Belgische enquête doet. In die jaren steeg de gemiddelde waardering over alle trekkermerken van 11,5 punten in 2014 naar 12,5 punten in 2018. Dealers lijken over het algemeen positiever te staan. Volgens Gert van Thillo van Fedagrim is het wel te verklaren: “Deze enquête maakt ook dat importeurs kritischer naar zichzelf mogen kijken als de resultaten tegenvallen. Anderzijds zijn het de slimme importeurs die dealers motiveren om deze enquête in te vullen”.

Geen individuele resultaten

In totaal namen 12 trekkermerken deel aan dit onderzoek, ongeveer een derde van de Belgische dealers vulden deze enquête in. Elke dealer en importeur krijgt inzage in de individuele resultaten in relatie tot zijn merk. Individuele resultaten brengt Fedagrim niet naar buiten.

De gemiddelde Europese dealer waardeert zijn merk een half punt hoger dan de Belgische. Opvallend in dit Europese overzicht is het forse verschilmet Kubota dat Europees gezien de hoogste waardering krijgt. - Afbeelding: Fedagrim

Vragenlijst en gevoel

Fedagrim deelde ook de Europese resultaten en vergeleek deze met de Belgische. Het meest opvallende en tevens het grootste verschil is dat het merk Kubota in Europa bovenaan staat. Algemeen is de gemiddelde Europese waardering hoger (13,0) dan de gemiddelde Belgische (12,5).

Het hele zogenoemde Dealer Satisfaction Index (DSI) onderzoek is gebaseerd op gevoel en meningen. Er is niks concreets gemeten. Elke dealer kreeg een vragenlijst voor zich, bestaande uit 60 vragen waarin zij zich mochten uitlaten over zaken zoals de betrouwbaarheid van het trekkermerk, prijs-kwaliteitsverhouding van onderdelen, kwaliteit van de cursussen voor monteurs en financieringsmogelijkheden.