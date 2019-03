Avant introduceert nieuw topmodel kniklader

De Finse shovelbouwer Avant komt met een nieuw topmodel kniklader.

De 800-serie heeft een hefvermogen van 1.900 kg en kan heffen tot 3,5 meter. De Avant staat bekend om zijn knikbesturing, waarbij het bestuurdersplatform vast aan de voortrein blijft en alleen de achteras met motorcompartiment knikt.

De Avant 800 serie is 1,5 meter breed, 3,4 meter lang en 2,2 meter hoog. Het eigen gewicht is 2.500 kg. - Foto: Avant

2.500 kg eigen gewicht

De Avant 800 serie is 1,5 meter breed, 3,4 meter lang en 2,2 meter hoog. Het eigen gewicht is 2.500 kg. De voorheen grootste Avant in de 700-serie tilt 1.500 kg en heeft een eigen gewicht van 2.100 kg.

Kohler-dieselmotor

De Avant 860i heeft een Kohler-dieselmotor van 57 pk (42kW) die voldoet aan de Stage V-emissienormen. De Avant 850 heeft een Kubota V2403 dieselmotor van 49 pk (36 kW) voor de markten buiten de EU.

Hydrostatische aandrijving

Er zijn 4 wielmotoren voor de hydrostatische aandrijving. De topsnelheid is 30 km/uur en de externe olie-opbrengst voor werktuigen als een rolbezem of maaidek is 80 l/min.

Telescooparm

Optioneel is er een telescooparm die nog eens 825 mm kan uitschuiven voor een hefhoogte van 3,5 meter. De officiële introductie is op de Bauma beurs in München in april.