Altijd zicht op je machines met PAT GPS-volgsysteem

PAT-techniek in het Gelderse Gameren komt met een budget-GPS-volgsysteem om zaken als landbouwvoertuigen, trekkers, aanhangers, paardentrailers of auto’s te volgen. Het systeem is tevens geschikt om te koppelen aan je administratie.

De zogenoemde PAT GPS-volgsystemen van PAT-Techniek zijn een hulpmiddel, enerzijds bedoeld als extra veiligheid voor diefstalgevoelige zaken zoals machines, trekkers of aanhangers, om ze terug te kunnen vinden nadat ze zijn gestolen. Anderzijds kan je de systemen heel handig gebruiken om te kijken waar ze zijn en je kan zelfs zien hoeveel werk er al mee is verzet, en op welke tijdstippen.

Lees verder onder de foto

De kleine GPS-kastjes kan je vakkundig laten wegwerken in of op een trekker, werktuig of aanhanger. maar ook los meenemen. De iets duurdere versies hebben een eigen accu die lang meekan. handig als je ooit iets uitleent. - Foto's Bas van Hattum

Diefstalgevoelige machines

Daartoe wordt er een klein kastje in het betreffende voertuig, werktuig of trekker gebouwd. Dat kan eventueel op een onopvallende plaats. Maar ook op werktuigen of machines die diefstalgevoelig zijn zoals paardentrailers, minigravers of machines die verhuurd of uitgeleend worden door boeren of loonwerkers.

Routes en werktijden terugkijken

Bijzonder is dat je thuis op de computer, laptop of tablet kan zien waar het voertuig op die dag is geweest. Via een handige, gratis website kan je zien welke routes zijn afgelegd en op welke plaatsen op welk tijdstip het voertuig was. Je kan op die manier handig deze tijden terugkijken om achteraf de juiste uren te gebruiken voor je registratie, rekeningen of routes. Een export naar Excel is in een handomdraai gemaakt.

Lees verder onder de afbeeldingen



Via de gratis website kan je zien welke routes op welke tijdstippen zijn afgelegd. Dit kan over een groot gebied zijn, maar je kan ook inzoomen op perceelsniveau. - Afbeelding: PAT Techniek

Vanuit de website is een handige export mogelijk naar je eigen documenten. Je kan de data zo importeren in een Excelbestand. Handig om achteraf nog even te controleren hoe laat je waar was, hoe lang je ergens bezig bent geweest of hoe lang je iets hebt verhuurd of uitgeleend. - Afbeelding; PAT Techniek

€ 12,50 per maand

Een jaarabonnement op deze service is € 150 (€ 12,50 per maand) per jaar. Er zijn 3 soorten kastjes leverbaar, variërend in prijzen van € 135 tot € 235 per stuk. De goedkoopste werkt gewoon op stroom van de accu en kan – nadat de voeding wordt onderbroken – maximaal 4 dagen op een kleine accu overleven.

De 2 duurdere versies hebben betere accu’s waarbij de duurste tot 1 jaar mee kan op 1 acculading. Daarna moet je deze bijladen in het stopcontact. De duurdere versies kan je dus makkelijk mee laten liften in of op werktuigen, auto’s of trekkers die je uitleent of in de (korte) verhuur doet.

Lees verder onder de foto

Dit is de goedkoopste versie. Deze kan je op de accu aansluiten. Mocht de voedingsdraad doorgeknipt worden, dan gaat de interne batterij zo'n 4 dagen mee. Je kan zelfs bepaalde zaken op afstand (de)activeren, zoals het contact aan- of uitschakelen.

Universeel telemetriesysteem

PAT techniek werkt aan een vierde versie waarbij je het kastje ook kan aansluiten op de elektronica van een trekker of zelfrijder zodat je niet alleen de plaats, maar ook data zoals de draaiuren, servicemeldingen en brandstofverbruik kan uitlezen. Dit kan je zien als een soort van universeel telemetriesysteem; handig bij het inplannen van onderhoud op locatie.