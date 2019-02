Zibo-rugvormer nu ook direct aan pootmachines

De rugvormer van Zibo kan nu geleverd worden als aanbouwdeel voor Miedema- en Grimme-pootmachines.

Zinger Mechanisatie uit het Drentse Borger bouwt al jaren rugvormers voor op zandgronden. Zo’n machine wordt normaliter ingezet ná het poten van aardappelen, in een tweede, extra bewerking. Om die tweede werkgang uit te sparen, levert Zinger Mechanisatie de zelfgebouwde Zibo-rugvormers nu ook als aanbouwdeel voor pootmachines. Zo is mogelijk om aardappels te poten én de rug te vormen in 1 werkgang.

Robuuste ruggen trekken

Pootmachinefabrikanten leveren zelf ook aanaardkappen aan hun pootmachines. Toch bespeurt Zinger Mechanisatie enige vraag naar een Zibo-rugvormer. Volgens de leverancier komt dat, omdat de Zibo kenmerkend grote, volumineuze ruggen trekt. De hoek van de rugvormer is verstelbaar en daarmee ook de rugomtrek. De druk op de bovenplaat is ook te verstellen. De rugvormer bouwt een rug tot een omvang van maximaal 1,10 meter. Een voordeel hiervan, volgens fabrikant, is de goede waterhuishouding in de rug. Daarbij zou de kans kleiner zijn dat aardappels náást rug groeien en groen worden, omdat ze zonlicht opvangen. Tot slot kan het tijdens het rooien een voordeel zijn dat er veel grond mee komt, ter bescherming. De rugvormer vraagt hierdoor echter wel meer vermogen bij het poten en beperkt de rijsnelheid. Er wordt immers veel grond verzet.

Zinger Mechanisatie heeft nu de Zibo-rugvormer klaar voor aanbouw aan Miedema- en Grimme-pootmachines. - Foto: Zinger Mechanisatie

Eventueel bouwt Zinger Mechanisatie de originele kooirollen weer terug áchter de rugvormer. Foto: Zinger Mechanisatie

4 of 8 rijen

Zinger Mechanisatie kan de Zibo-rugvormer nu als aanbouwdeel leveren voor Miedema- en Grimme-pootmachines. Er zijn 2 varianten: een vierrijige (met dus 5 elementen) en een achtrijige (met 9 elementen). Een 4 rijen brede rugvormen bestaat uit 5 losse delen, met ieder element een breekboutbeveiliging. Dat laatste is deels ontwikkelt met oog op steenrijke grond.

De rugvormer wordt eventueel geleverd met aanbouwdelen om de originele kooirollen er weer achter te bouwen, om de rug iets te verkruimelen. De leverancier wil nog geen richtprijs noemen.