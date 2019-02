Variabel zaaien zonder Isobus met Väderstad E-Control

Gebruikers van Väderstad Rapid-schijvencultivator-zaaimachines die zaad en kunstmest met variabele dichtheden over een perceel willen uitrijden, kunnen dit nu ook zonder Isobus doen. Väderstad stelt daarvoor nieuwe software beschikbaar op zijn E-Control.

E-Control is Väderstads op de iPad gebaseerde controller. Deze tabletcomputer zit in een plastic houder die enerzijds bescherming biedt, en anderzijds knoppen heeft waarmee de controller makkelijker te bedienen is dan via het touchscreen.

Gebruikers van Väderstad Rapid A, C en J getrokken schijvencultivator/zaaimachines die variabel zaad en kunstmest willen uitrijden, kunnen dit voortaan doen zonder een Isobus-terminal. - Foto's: Väderstad

Dankzij de draadloze verbinding met de zaaimachine is de E-Control niet alleen in de trekkercabine te gebruiken maar ook erbuiten – bijvoorbeeld bij het kalibreren. En een internetverbinding biedt toegang tot online onderdelenherkenning, bestellingen et cetera.

Draadloos

Dankzij de nieuwe Universal Control-mogelijkheden kunnen Rapid-machines nu ook buiten Isobus om werken met variable rate-taakkaarten (pleksgewijs andere dichtheden van zaad of kunstmest). De gebruiker kan de Universal Control-software zonder meerkosten op een tweede E-Control inschakelen om online te communiceren met taakkaarten van derden.

De gratis Universal Control-software op de Väderstad E-Control (een op de iPad-gebaseerde controller) maakt directe communicatie mogelijk met systemen van derden om taakkaarten voor variabele dosering aan te leveren.

Draadloos contact met wifi

Hiervoor was variable rate zaaien of kunstmest uitrijden alleen mogelijk met de Isobus-software op een afzonderlijke terminal in de cabine. Voor de communicatie met de Väderstad legt de externe partij draadloos contact met de wifi-ingang van de zaaimachine, en geeft zo online de taakkaart-instructies door voor toediening van zaaizaad en/of kunstmest op basis van gps. De hele overige aansturing van de Rapid blijft via de originele, eerste E-control lopen.

E-Control maakt draadloos verbinding met de zaaimachine via de E-Services gateway. Via dit kanaal stuurt het instructies voor variabele rate zaaien naar de elektronica van de zaaimachine.

Technische info voor derde partijen

Deze alternatieve optie voor Isobus is in het Verenigd Koninkrijk (VK) en in Zweden nu beschikbaar voor gebruik met managementpakketten iSoyl (van Soyl, VK) respectievelijk ControlMaster (van Dataväxt, Zweden).

Volgens importeur Homburg stelt Väderstad de benodigde technische info (communicatieprotocol) ook beschikbaar voor derde partijen in Nederland, mochten die een app willen bouwen om op een vergelijkbare manier samen te werken met de zaaimachines. Zo ver is het nu nog niet; de meeste geleverde Rapids hier zijn Isobus-compatibel.